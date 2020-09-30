هل سئمتم من الزي المدرسي... حركة "الطالب السيئ" تتمرد على نظام التعليم في تايلاند

في الفصول الدراسية بتايلاند، من الصعب إظهار "تمردك أو إبداعك" من خلال ما ترتديه.

إن قواعد الزي المدرسي في تايلاند صارمة، تبدأ من الرأس: بكيفية قص شعر التلاميذ، وتنتهي بالقدمين: بنوع الجوارب والأحذية المسموح بارتدائها داخل المدرسة.

وبينما يقاوم التلاميذ في جميع أنحاء البلاد "القواعد القديمة"، وحتى ينضمون إلى حركة أوسع مؤيدة لـ "الديمقراطية" (حرية اللباس في المدرسة)، أظهر مصمم الأزياء الشاب التايلندي تين تونسوبون دعمه للتلاميذ بطريقته الإبداعية.

لجأ تونسوبون في تصميمه للزي الجديد إلى الزي النموذجي، بحيث استخدم التنانير ذات الثنيات وقمصان البحارة البيضاء للفتيات، والسراويل القصيرة الأنيقة والقمصان البيضاء للأولاد، وقام بربط الأكمام الضخمة بأربطة للأحذية.

وقال تونسوبون، 23 عاماً، لوكالة "رويترز":

"من خلال إعادة تصميم الزي الرسمي ومنحه لمسة مبتكرة ومختلفة، سيرى الناس أننا لم نعد نلتزم بالزي الرسمي (التقليدي) بعد الآن."

وأُطلق على مجموعة الأزياء الجديدة اسم "منتهكي القواعد" بالتعاون مع العلامة التجارية "Wacoal lingerie" لصناعة الملابس الداخلية - في يونيو/ حزيران الماضي، وبأسعار تتراوح من 100 دولار إلى 475 دولارًا أمريكيًا لتنورة طويلة مع فيونكة كبيرة.

وأوضح تونسوبون أن هذه المجموعة مصممة لـ "فتيات العصر الحديث، اللواتي لا يخشين التعبير عن أنفسهن والتحرك بثقة".

وأضاف قائلاً: "الزي الجديد يكسر الصورة النمطية للشكل الخارجي التقليدي، على الرغم من أنه لا يزال يشبه الزي الرسمي... أريد أن أدعم الأطفال ليكونوا مبدعين قدر الإمكان"

أطلق المصمم الشاب على علامته التجارية اسم "ما بعد المناقشة"، في إشارة إلى مشروع تخرجه في جامعة بانكوك، حيث يتطرق فيه إلى الغرض من ارتداء الزي المدرسي وإمكانية تغييره.

أطلق "قادة" هذه الحركة المتمردة، التي تجتاح المدارس الثانوية في تايلاند، على حركتهم لقباً غير رسمي "الطالب السيئ". وارتدى التلاميذ شرائط بيضاء وحلقوا شعرهم على العلن وألقوا التحية على طريقة بطلة الفيلم "مباريات الجوع" في ساحات المدارس في محاولة لتغيير نظام التعليم الصارم في البلاد.