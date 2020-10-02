أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
عمليات إطفاء حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لا تزال مستمرة، وافتتاح مقهى لأصحاب الكلاب في السعودية، وروسيا تشهد خريفاً دافئاَ نسبياً، وتزايد التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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