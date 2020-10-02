حلول خريف ذهبي في روسيا

ترون في ألبوم صور "سبوتنيك" صوراً لمدن روسية حيث حل فصل الخريف الذهبي...
مع حلول فصل الخريف في روسيا، تشهد بعض أقاليم البلاد جوا دافئا وأياما مشمسة هذا العام.
ترون في ألبوم صور "سبوتنيك" صوراً لمدن روسية حيث حل فصل الخريف الذهبي...
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
أصبح الآن بإمكان أصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بفنجان من القهوة برفقة حيواناتهم الأليفة المحبوبة، في مقهى جديد " باركينغ لوت"، وذلك لأول مرة في المملكة.
في الفصول الدراسية بتايلاند، من الصعب إظهار "تمردك أو إبداعك" من خلال ما ترتديه.
تشهد الصالات الرياضية في المملكة العربية السعودية اقبالاً كبيراً من النساء، وهذه الصالة في قلب العاصمة الرياض، ليست استثناء. تأتي الفتيات السعوديات لممارسة بناء الأجسام ورفع الأثقال، سعياً في بلوغ البراعة والإتقان في هذه الرياضة، التي في كثير من الأحيان يقال عنها "رياضة ليست للنساء"، وخاصة في المملكة المحافظة.
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