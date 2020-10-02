حلول خريف ذهبي في روسيا

تشهد الصالات الرياضية في المملكة العربية السعودية اقبالاً كبيراً من النساء، وهذه الصالة في قلب العاصمة الرياض، ليست استثناء. تأتي الفتيات السعوديات لممارسة بناء الأجسام ورفع الأثقال، سعياً في بلوغ البراعة والإتقان في هذه الرياضة، التي في كثير من الأحيان يقال عنها "رياضة ليست للنساء"، وخاصة في المملكة المحافظة.