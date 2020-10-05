سحر الأضواء الشمالية في مورمانسك الروسية

تقع منطقة مورمانسك في أقصى شمال الجزء الأوروبي من روسيا، في شبه جزيرة كولسكي، التي يقع معظمها خارج الدائرة القطبية الشمالية.
وترون مناظر للشفق القطبي الذي أضاء سماء مورمانسك، أواخر الشهر الماضي، في عرض ألبوم "سبوتنيك"...
تُعتبر منطقة مورمانسك الروسية من بين أفضل الأماكن على هذا الكوكب لمراقبة الأضواء الشمالية، إلى جانب أيرلندا الشمالية والنرويج وفنلندا.
تقع منطقة مورمانسك في أقصى شمال الجزء الأوروبي من روسيا، في شبه جزيرة كولسكي، التي يقع معظمها خارج الدائرة القطبية الشمالية.
وترون مناظر للشفق القطبي الذي أضاء سماء مورمانسك، أواخر الشهر الماضي، في عرض ألبوم "سبوتنيك"...
أعلنت وزارة الآثار المصرية، يوم السبت الماضي، العثور على 59 تابوتا على الأقل و28 تمثالا أثرية في ثلاث آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة الشهيرة بمحافظة الجيزة، وهو أول كشف أثري يتم الإعلان عنه منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
مع حلول فصل الخريف في روسيا، تشهد بعض أقاليم البلاد جوا دافئا وأياما مشمسة هذا العام.
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