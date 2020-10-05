سحر الأضواء الشمالية في مورمانسك الروسية

تُعتبر منطقة مورمانسك الروسية من بين أفضل الأماكن على هذا الكوكب لمراقبة الأضواء الشمالية، إلى جانب أيرلندا الشمالية والنرويج وفنلندا.

تقع منطقة مورمانسك في أقصى شمال الجزء الأوروبي من روسيا، في شبه جزيرة كولسكي، التي يقع معظمها خارج الدائرة القطبية الشمالية.

وترون مناظر للشفق القطبي الذي أضاء سماء مورمانسك، أواخر الشهر الماضي، في عرض ألبوم "سبوتنيك"...