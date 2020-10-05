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    سحر الأضواء الشمالية في مورمانسك الروسية

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    • الشفق القطبي في ضواحي نهر أورا بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في ضواحي نهر أورا بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    • الشفق القطبي في منطقة وادي المجد بإقليم مورمانسك، روسيا
    © Sputnik . Pavel Lvov
    الشفق القطبي في ضواحي نهر أورا بإقليم مورمانسك، روسيا
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/1046734742_0:254:3078:1986_1200x675_80_0_0_39e445c8d0a47a7236d35ff3484d2870.jpg
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    تُعتبر منطقة مورمانسك الروسية من بين أفضل الأماكن على هذا الكوكب لمراقبة الأضواء الشمالية، إلى جانب أيرلندا الشمالية والنرويج وفنلندا.

    تقع منطقة مورمانسك في أقصى شمال الجزء الأوروبي من روسيا، في شبه جزيرة كولسكي، التي يقع معظمها خارج الدائرة القطبية الشمالية.

    وترون مناظر للشفق القطبي الذي أضاء سماء مورمانسك، أواخر الشهر الماضي، في عرض ألبوم "سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, الشفق القطبي, مورمانسك, روسيا
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