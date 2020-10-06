تدريبات "كلاب كورونا" في موسكو

بدأت شركة الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" بتدريب بعض الكلاب، التي ستعمل مع عناصر الشرطة المحلية، على الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، ومرضى "كوفيد-19" في مطار "شيريميتيفو" في موسكو.

يقوم أخصائيو كلاب الشرطة التابعة لشركة "أيروفلوت" في مطار "شيريميتيفو"، بتدريب الكلاب على التعرف على المصابين بـ "كوفيد-19" عن طريق شم فيروس كرورونا.

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كما طورت المراكز العلمية وهيئة المستهلك الروسية منهجية تطوير حاسة الشم لدى الكلاب. في حال نجاح التجربة، فمن المحتمل أن يتم اختبار سريع للتقنية الجديدة في كافة المطارات الروسية.

يذكر أنه هذه التجربة موجودة بالفعل في عدد من مطارات العالم. فعلى سبيل المثال، في ألمانيا، هناك مشروع مماثل قيد التطوير حاليًا. بينما في كل من الإمارات العربية المتحدة وفنلندا، يتم اختبار هذه التقنية مباشرة على الركاب.