القطب الشمالي وكواكب ومجرات... عيون بعدسة تصوير الماكرو

تذكّر البعض لقطات الماكرو (التصوير المقرب) بمناظر طبيعية لكواكب بعيدة لم يتم اكتشافها بعد، وآخرون يشبهونها بنوع من بوابة ما إلى عالم ذات بُعد آخر.

المصور المحترف الأرمني سورين مانفيليان، هاوي تصوير الماكرو، يقدم مجموعة من صور مقربة لعيون حيوانات وطيور مختلفة، التي تشبه ألوانها بألوان صحاري وبحار وحتى القطب الشمالي.

لدى رؤيتك لهذه الصور، في عرض ألبوم "سبوتنيك"، لا يسعك إلا تختبر أحاسيس عميقة، كما لو كنت تكشف أسرارًا شخصية عميقة، والتي تثبت بالفعل أن العين نافذة الروح...