مع احتفاله اليوم بعيد ميلاده... صور للرئيس الروسي توثق نشاطاته خلال العام المنصرم

يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعيد ميلاده الـ 68.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

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