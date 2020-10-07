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    مع احتفاله اليوم بعيد ميلاده... صور للرئيس الروسي توثق نشاطاته خلال العام المنصرم

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    • الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع السكان المحليين بعد زيارة عيادة الأطفال في مستشفى المدينة السريري رقم 4 في إيفانوفو، 6 مارس 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف قبل اللقاء مع أعضاء الحكومة الروسية واستقالة الحكومة، 15 يناير 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال رحلة قطار إيفولغي، الذي تم إطلاقه على الخط الدائري المركزي 21 نوفمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر مراسم إنزال سفن حربية للبحرية الروسية في مصنع بناء السفن زاليف في كيرتش، القرم، روسيا 20 يوليو 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ويهديه صقرا سيبيريا، 15 أكتوبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل أقيم بمناسبة عيد ميلاد الفنانة السوفيتية الشعبية، الملحنة ألكسندرا باخموتوفا على مسرح بولشوي (المسرح الكبير) في موسكو، 10 نوفمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مراسم الاحتفال بيوم البحرية العسكرية الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 26 يوليو 2020
    • كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، بما في ذلك نواب مجلس الدوما، الغرفة السفلى بالبرلمان، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا للبرلمان، في موسكو، روسيا، 15 يناير 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعانق مواطنة في مدينة سان بطرسبورغ بعد مراسم افتتاح نصب تذكاري للكاتب والناشط الاجاتماعي دانيال غرانين، روسيا 27 نوفمبر 2019
    • تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يضيئان الشموع في الكنيسة المريمية‎ في دمشق، 7 يناير 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حفل افتتاحي للقادة بمناسبة إنطلاق فعاليات قمة بريكس في البرازيل، 13 نوفمبر 2019
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019
    • الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بمناسبة إحياء الذكرى الـ 75 لعيد النصر فيب الحرب الوطنية العظمى، موسكو 9 مايو 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين يدلي بصوته في انتخابات الدوما الروسية، في مركز الاقتراع رقم 2151 في مبنى أكاديمية العلوم الروسية (ران)، 1 يونيو 2020
    • القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين ، يراقب سير المناورات المشتركة لأسطولي البحر الشمالي والبحر الأسود في مياه البحر الأسود من على متن طراد الصواريخ مارشال أوستينوف، 9 يناير 2020
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى "كوموناركا"، المخصص لاستقبال المصابين بـ"كورونا"، موسكو، 24 مارس 2020
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    يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بعيد ميلاده الـ 68.

    وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكرس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أبرز الأحداث المصورة من حياة عامه الأخير...

    الكلمات الدلالية:
    بوتين, فلاديمير بوتين, روسيا الاتحادية, روسيا
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