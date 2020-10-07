طوز... كيف يتم استخراج الملح من البحيرة الشهيرة في تركيا

ذكر موقع "دايلي صباح" الإخباري التركي، أن الملح يُصدر من بحيرة طوز التركية الشهيرة إلى 60 دولة.

وأفاد الموقع أن جزء من الملح المستخرج من بحيرة طوز يُستهلك محليًا، لكن الجزء الأكبر منه يُصدر إلى دول أفريقيا وأوروبا، وخاصة روسيا والولايات المتحدة.

قال مدير إنتاج المواد الخام في شركة الملح، يوسف سنان دوغان: "يتم استخراج الملح من بحيرة طوز منذ عام 2006 على مساحة 1200 هكتار".

وأضاف: "في العام الماضي استخرجنا 860 ألف طن من الملح، ونخطط هذا العام لاستخراج مليون و200 ألف طن من الملح".

يذكر أن بحيرة طوز هي ثاني أكبر بحيرة في تركيا. وتقع وسط شبه جزيرة الأناضول على بعد 105 كلم شمال شرق مدينة قونية، و150 كلم جنوب شرق أنقرة. وتبلغ نسبة ملوحتها 340%.

في معظم الأوقات من العام، تبلغ مساحة هذه البحيرة الضحلة (عمق: 1 -2 متر) 1500 كيلومتر مربع، وطولها عادة 80 كلم، وعرضها 50 كلم، وراتفاع منسوب المياه يصل إلى 905 أمتار فوق مستوى سطح البحر.