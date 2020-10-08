"واحد كورونا لو سمحت"...حلوى تجذب الزوار إلى مقهى في التشيك

عادة ما يعج مبنى "بلاك مادونا" بالسياح الذين يعجبون بتصميمه التكعيبي، لكن المكان شهد تراجعاَ كبيراً في أعداد الزوار، بسبب السياحة شبه المنعدمة إلى جمهورية التشيك على خلفية تفشي المرض الفيروس "كوفيد 19".
قالت أولغا بودنيك، صاحبة فكرة الحلوى، في حديث لوكالة "رويترز" إن الفكرة راودتها أثناء الإغلاق التام في ربيع هذا العام. وأضافت: "عثرت على صورة للفيروس على الإنترنت ودرست بالتفصيل كيفية صنع الحلوى... كيف أصنع النتؤات واللون وأعددتها كلها."
وبالفعل، حققت الحلوى نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت المبيعات 100 قطعة يوميًا ولا زالت ترتفع.
قال فويتيك هيرمانك، مدير التسويق بالمقهى: "لقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض كبير بالنسبة لنا، بنسبة عشرات بالمائة، كما هو الحال بالنسبة لكثير من الشركات الأخرى".
."ولكن في الوقت نفسه، كانت فكرة عرض حلوى كورونا للناس، الذي يعد رمزًا (لواقع اليوم)، أن يظهر (للعالم) أنه لم يتم فقدان كل شيء."
يذكر أن جمهورية التشيك تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.
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