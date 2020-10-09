أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
التصعيد العسكري في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان لايزال مستمراً؛ بعض مناطق فرنسا وإيطاليا تواجه تداعيات فيضانات ضخمة؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض ليكمل حجره الصحي هناك... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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