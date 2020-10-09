أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

أشخاص يرتدون الأزياء التقليدية يغنون ويرقصون خلال الاحتفال بـ “Irreechaa”، وهو بمثابة عيد الشكر لشعب أورومو على النعم والرحمة التي تلقوها على مدار العام الماضي، في أديس أبابا، إثيوبيا، في 3 أكتوبر 2020