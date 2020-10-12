لقطات مثيرة من مهرجان رقص سالسا العالمي في كولومبيا

انتهى، يوم أمس الأحد، في كاليه، عاصمة السالسا في كولومبيا، مهرجان رقص السالسا العالمي، في نسخته الـ15.

ولم تمنع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا من قيامه ومشاركة المتنافسين فيه.

تشتهر مدينة كاليه بحبها الشديد لأسلوب الرقص الأفريقي الكاريبي للموسيقى والمعروف بـ"سالسا".

في الواقع، تعتبر كاليه "عاصمة السالسا في العالم"، حيث تضم أكثر من 200 أكاديمية مخصصة لتعليم الرقص المثير.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" لقطات مثيرة من مهرجان رقص السالسا العالمي في كاليه...