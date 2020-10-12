كيف تبدو الحياة عند سفح بركان سينابونغ

عاد بركان سينابونغ للحياة مرة أخرى في عام 2010، وذلك لأول مرة منذ 400 عام ولم يهدأ منذ ذلك الحين.

بعد فترة أخرى من الركود، ثار من جديد في عام 2013، وبقي نشطًا جداً منذ ذلك الحين. في إحدى مرات ثورانه في عام 2014، قتل 16 مواطنا. وبعد ذلك بعامين، قتل سبعة آخرون. وثم انفجر في يونيو/ حزيران في عام 2019، وآخر مرة كانت في أغسطس/ آب من العام الجاري.

وعلى الرغم من أن الرماد البركاني غطى أحياء وأراضي القرى المجاورة له، أفادت وكالة كارو لتخفيف الكوراث في إندونيسيا أنه لم يدفع أحد من السكان للنزوح؛ ففي كل مرة يعتقد الناس أنها المرة الأخيرة.

جبل سينابونغ هو جبل بركاني نشط، يبلغ ارتفاعه 2460 مترًا، ويقع في هضبة كارو، شمالي أكبر جزر إندونيسيا سومطرة.

يذكر أن إندونيسيا موطن لنحو 130 بركانًا بسبب موقعها على حزام النار، وهو حزام من حدود الصفائح التكتونية التي تحيط حول المحيط الهادئ، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر.