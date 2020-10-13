كورونا يترك بصمته في الفن المعاصر

في فيتنام، حيث لا يزال وباء "كوفيد - 19" تحت السيطرة إلى حد كبير (ما يقارب 1100 حالة أو يزيد، و35 حالة وفاة منذ بداية الوباء، في بلد بـ 98.7 مليون نسمة)، فإن للإجراءات الاحترازية لا أهمية كبيرة تذكر. وهذا ما يسمح للفيتناميين بزيارة المعارض دون كمامات.

وهذا هو الحال في مدينة هانوي، حيث يقام معرض النحت "هانوي - سايغون" 63 عملاً من الفن المعاصر لـ32 فنانًا. الأعمال المعاصرة، وحتى الواقعية منها، مثل المنحوتة المعروضة "لاند جيني" (Land Genie) للفنان الفيتنامي فام تاي بنه.

يصف هذا التمثال فترة الوباء الحالية، والذي يحمل بين يديه نموذج لفيروس كورونا.