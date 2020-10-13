فاجأ الأهالي وشاركهم همومهم... الأسد يزور المناطق التي تعرضت للحرائق

فاجأ الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، المواطنين بزياراته لعدة قرى سورية في أرياف اللاذقية وجبلة والقرداحة، والتي تعرضت لحرائق غير مسبوقة في البلاد، وطالت أراضي زراعية وحرجية في ثلاث محافظات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "الأسد استمع إلى الأهالي في القرى في ريف اللاذقية الشمالي للتعرف إلى أهم أولوياتهم التي تساعدهم في تعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم وإعادة زراعتها بأسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أن وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والزراعة والإصلاح الزراعي حسان قطنا، رافقا الأسد في زيارته.

اقرأ - أول تعليق من الرئيس بشار الأسد على "الكارثة الوطنية" التي حلت بسوريا... فيديو

وشهدت سوريا حرائق متزامنة اندلعت في محافظات طرطوس و اللاذقية و حمص، فجر يوم الجمعة الماضي، ولم تصدر أي بيانات رسمية حول الخسائر، وهو ما ينتظر أن تصدره وزارة الزراعة يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء عمل لجان حصر الأضرار.

اقرأ - "أوقفوا هذا الأمر فورا"... أمريكا توجه رسالة لأول مرة إلى الحكومة السورية

كما طالت الحرائق المشتعلة سوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الحرائق وسط ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام.

اقرأ - حرائق سوريا... هل هناك شبهة سياسية ومن يمكن أن يقف وراءها؟