تسجيل
11:19 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الذهب الأخضر... كيف تنمو فاكهة الأفوكادو في البرتغال وما مصير محبوبة الجميع؟

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    • مزرعة أفوكادو التابعة لشركة لإنتاج الأفوكادو تروبس بالقرب من تاويرا، البرتغال 6 أكتوبر 2020
    • بذور نبات الأفوكادو في مطعم أفوكادو هاوس (بيت الأفوكادو) في ليشبونة، البرتغال 9 أكتوبر 2020
    • مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    • زوار مطعم أفوكادو هاوس (بيت الأفوكادو) في ليشبونة، البرتغال 9 أكتوبر 2020
    • مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    • مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    • مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    • طبق من الأفوكادو في مطعم أفوكادو هاوس (بيت الأفوكادو) في ليشبونة، البرتغال 9 أكتوبر 2020
    • المزارع ريتشارد ألان يقف على أراضي مزرعة الأفوكادو الخاصة به، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Rafael Marchante
    مزرعة أفوكادو، في منطقة ألغارفي (أو بالعربية: الغرب) بالقرب من لاغوس، البرتغال 5 أكتوبر 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046821353_0:56:3072:1784_1200x675_80_0_0_201c826eecc63f2133bbbb9b1c3815af.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202010141046821806-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%9F/

    مثل العديد من البريطانيين المقيمين في البرتغال، انتقل ريتشارد آلان إلى منطقة ألغارف (وأصلها بالعربية: الغرب) جنوب البلاد المشمسة للتقاعد. وهناك اشترى مزرعة وتزوج من حب حياته وزرع بستاناً. ثم بدأ الماء ينفد.

    يلقي ريتشارد وبعض علماء البيئة اللوم على ازدياد الطلب على الأفوكادو في السنين الأخيرة، حيث تتطلب هذه الفاكهة الكثير من المياه، ونظراً لتعرض المنطقة للجفاف النسبي بسبب تغير المناخ في الأعوام الأخيرة، أصبحت ألغارف تعاني من شح في مياه الري.

    الأفوكادو وتغير المناخ

    تشرب فاكهة الأفوكادو من الماء أربعة أضعاف ما تشربه محاصيل البرتقال التقليدية في ألغارف. تغطي مزارع الفاكهة نحو 1600 هكتار،  أي ما يقرب من ضعف المساحة في عام 2018.

    في قرية باراو دي ساو جواو الهادئة، ليس بعيدًا عن مزرعة آلان، يوجد 200 هكتار من حقول الأفوكادو التي تمتص 3.5-4.1 مليون لتر من الماء يوميًا، حسب الموسم.

    قال آلان لوكالة "رويترز": "أنا متأكد من أن المياه الجوفية ستتحول الآن إلى الأفوكادو أو تتبخر". وأضاف: " يعيش الناس في هذه المنطقة لأنهم يرغبون في التواجد مع الطبيعة. وإذا أُخذت منهم الماء، لن تًوجد طبيعة".

    على بعد ما يقارب 16 كيلومترًا، يقع سد برافورا، أحد السدود الرئيسية في المنطقة، المملوء بنسبة 18%، ويعتبر أدنى مستوى في البرتغال. وذكرت لجنة مراقبة الجفاف البرتغالية في تقرير صدر مؤخرا أن "سدود ألغارف لديها ما يكفي من المياه حتى نهاية العام".

    من جانبها قالت مونيكا فيانا، رئيسة مجموعة "ريجينيرارت" البيئية المناهضة للزراعة الأحادية: "ستحدث كارثة قريبًا. تغير المناخ حاضر بكل وضوح وألغارف ليست استثناء. لا نريد السماح لمنتج لأفوكادو بالتوسع".
    كما حثت فيانا تحث المنتجين على اختيار المحاصيل المتوطنة في المنطقة، مثل شجر الزيتون أو الخروب أو سنديان فليني.
    بدوره قال المحامي البيئي روي أموريس: "عندما لن يعد سعر الأفوكادو الحالي يعادل سعره في المستقبل، سيتم التخلي عن هذه العقارات، لكن تداعيات الأمر ستبقى هنا".
    منتجو الأفوكادو يعترفون بنقص المياه. وبعضهم يطبق بالفعل أساليبا لاستخدام أقل، وحثوا الحكومة على التحرك.

    فاكهة مشهورة في أنحاء العالم

    من الخبز المحمص بالأفوكادو إلى العصائر الطازجة، تنال الفاكهة إعجاب الجميع في العالم.
    في لشبونة، يقدم مطعم Avocado House (بيت الأفوكادو) مجموعة متنوعة من الأطباق المعدّة على أساس الأفوكادو، التي في الغالب تجذب الشباب الذين يبحثون عن وجبات صحية للحفاظ على نظام غذائي صحي، ويحبون عرضها فيما بعد على الإنستغرام.
    قال صاحب المطعم روي باراتا: "أشعر أن الأجيال الجديدة قد تحولت بالكامل إلى طعام صحي".

    الذهب الأخضر

    وفقا لهيئة الزراعة الإقليمية، ويبيع المزارعون كيلوغراما واحدا من البرتقال مقابل 0.5 يورو (0.59 دولار)، بينما الكيلوغرام الواحد من الأفوكادو في المتوسط يقدر بـ​​2.20 يورو. كما أن تكاليف الإنتاج انخفضت بفضل تقليل الحاجة إلى مكافحة الآفات.
    قال خوسيه كامبوس، مزارع أفوكادو شاب: "إنه رائج، إنه "الذهب الأخضر". مثله مثل أكثر من نصف منتجي ألغارف، والبالغ عددهم 110، يشترك مع شركة " تروبس"، وهي أكبر مسوق للأفوكادو في إسبانيا، لبيع كل محصوله.
    أفاد، دوارتي بيريرا، ممثل شركة "تروبس" إنه في العام الماضي تم تصدير 2500 طن من الأفوكادو إلى إسبانيا، ومن هناك إلى أوروبا. هذا العام، من المتوقع أن تتضاعف الصادرات.
    لكن نقص المياه قد يؤدي إلى توقف أحلام ألغارف عن "الذهب الأخضر" في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
    مستقبل الأفوكادو

    وأضاف كامبوس أيضاً: "إذا لم يتم إيجاد حل لأزمة المياه، فأنا لا أعرف ما إذا كان لهذه المزارع مستقبل في ألغارف"، وحث السلطات على تنفيذ حلول بما في ذلك ضخ مياه الأنهار في السدود.

    رئيس هيئة الزراعة في الغارف، بيدرو مونتيرو، أفاد بأنه على الرغم من وجود إمكانية لتوسيع محاصيل الأفوكادو، فإن نقص المياه يعرقل بعض المستثمرين من تمويل المشروع.

    وبدوره علّق بيريرا من شركة "تروبس" أن المنتجين يستخدمون بالفعل تقنيات لتوفير المياه مثل: الري بالتنقيط.

    قال: "معظم المنتجين لدينا مزارعون، الذين على علم بأن المياه لا تقدر بثمن". فبدونها يضيع كل هذا".

    السعر المذكور في البرتغال ($1 = 0.8470 euros)

    الكلمات الدلالية:
    البرتغال, الأفوكادو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك