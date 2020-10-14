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    الفائزون في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

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    • صورة بعنوان العناق للمصور الروسي سيرغي غورشكوف، الفائزة بجائزة مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان ائيم الفم للمصور الأمريكي من أصول إيطاليا سام سلوس، الفائزة في فئة الفئة العمرية 11-14 عاما من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان فجأة للمصور الكولومبي غابرئيل إيشنباند، الفائزة في فئة النباتات والفطريات من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان أعمال في الخفاء للمصور الأسترالي من أصول بريطانية بول هيلتون، الفائزة في فئة جائزة قصة مصور صحفي للحياة البرية من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان التوازن المثالي للمصور الإيطالي أندريه لويس دومنيغيز بلانكو، الفائزة في فئة الفئة العمرية 10 أعوام وما تحت من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان الفن للمصور الأمريكي كريستن ليوس، الفائزة في فئة التصوير الصحفي: صورة فردية من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان أراقبك، أراقبهم للمصور الأمريكي من أصول روسية أليكس بادايف، الفائزة في فئة الحياة البرية الحضرية من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان القضمة الأخيرة للمصور الهندي ريبان بيسواس، الفائزة في فئة مصور الحياة البرية لبورتفوليو هذا العام من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان الحياة تكمن في التوازن للمصور الإسباني جايم كاليبراس، الفائزة في فئة السلوك: البرمئيات والزواحف من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان شروق شمس متوج للمصور الإسباني خوسيه لويس جيمينيز، الفائزة في فئة السلوك: الطيور من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان اللحظة الذهبية للمصور الصيني سونغدا كاي، الفائزة في فئة تحت الماء من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان عندما تقول لك أمك: اركض للمصور الصيني شانيوان لي، الفائزة في فئة السلوك: الثدييات من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان الهيئة للمصور الدنماركي موغينز ترول، الفائزة في فئة صور للحيوانات من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان نيران تشتعل بنهر إتنا للمصور الإيطالي لوتشيانو غاودينزو، الفائزة في فئة بيئة الأرض من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    • صورة بعنوان الثعلب الذي حصل على الأوزة للمصورة الفنلندية لينا هيكينين، الفائزة في فئة الفئة العمرية 15-17 عاما والفائزة بلقب المصور اليافع من مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
    صورة بعنوان "العناق" للمصور الروسي سيرغي غورشكوف، الفائزة بجائزة مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020
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    أعلنت صاحبة السمو الملكي، دوقة كامبريدج، راعية المتحف، كيت ميدلتون، عن أسماء الفائزين في مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2020 (Wildlife Photographer of the Year 2020).

    فاز الروسي سيرغي غورشكوف في مسابقة تصويرالحياة البرية لعام 2020 لصورته الرائعة "العناق" (The Embrace)، أنثى نمر آمور تعانق جذع شجرة منشوريا القديمة في الشرق الأقصى لروسيا. يمكن العثور على نمور آمور وسيبيريا فقط في منطقة الشرق الأقصى لروسيا، واستغرق الأمر من غورشكوف أكثر من 11 شهرًا ليلتقط هذه اللحظة بكاميرات خفية.

    قال سيرغي عن صورته أنها "تعبر عن أنثى نمر آمور التي بعناقها لجذع شجرة منشوريا القديمة، وكأنها تعبر عن نشوتها المطلقة. تفرك خدها بلحاء الشجرة تاركة إفرازات من غدد الرائحة. هذه هي أنثى نمر آمور، أو كما تدعى أيضا نمر سيبيريا، هنا في أرض حديقة ليوبارد الوطنية، في الشرق الأقصى لروسيا".

    وأضاف أن "السلالة التي أمامنا بمثابة النوع الفرعي للنمر البنغالي - توجد فقط في هذه المنطقة، مع أعداد قليلة منها على قيد الحياة على الأراضي عبر الحدود في الصين وربما البعض في كوريا الشمالية. تم اصطيادها جميعها تقريبًا في القرن الماضي، ولا تزال هذه النمور مهددة بالصيد الجائر، مما يؤثر أيضًا على فرائسها التي معظمها من الغزلان والخنازير البرية، والتي يتم اصطيادها أيضًا".

    إلا أن الدراسات الاستقصائية الحديثة (غير المنشورة) عن كاميرات التتبع والمراقبة، تشير إلى أن الحماية الكبرى لهذه النمور قد أدت إلى احتمال وجود 500-600 نمر - وهي زيادة تبعث بالأمل، بأن يتم تأكيدها رسميا في المستقبل. ويشار إلى أنه الكثافة المنخفضة للفريسة يعني أن مساحة الأراضي التي تتواجدا فيها النمور هائلة.

    لقد علم سيرغي أن فرصه كانت ضئيلة، لكنه كان مصممًا على التقاط صورة لهذا الحيوان في موطنه السيبيري. قام بجولة في الغابة بحثًا عن علامات، مع التركيز على الأشجار على طول الطرق العادية حيث قد تترك النمور بعض العلامات، على سبيل المثال: رائحة أو شعر أو بول أو علامات خدش. قام بتركيب أول كاميرا مراقبة في المكان المناسب، مقابل شجرة منشوريا، في يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

    لكن لم يحالفه الحظ حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ليلتقط الصورة التي خطط لها طويلاً - لنمرة في غاية الجمال في بيئة غاباتها السيبيرية.

    "مصور الحياة البرية لهذا العام: هي مسابقة تصوير من تطوير وإنتاج متحف التاريخ الطبيعي في لندن".

    الكلمات الدلالية:
    تصوير, لندن
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