الفائزون في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020

أعلنت شركة "نيكون إنسترومينتس" عن أسماء الفائزين في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020 بنسختها الـ46.

حصل المصور الأمريكي دانيال كاسترانوفا، بمساعدة باكاري ساماسا، أثناء عمله في مختبر الدكتور برانت وينشتاين في المعهد الوطني للصحة، على المركز الأول لصورته لمقطع مصور من جانب الظهر والعظام (باللون الأزرق) والأوعية الليمفاوية (باللون البرتقالي) لسمكة صغيرة "دانيو مخطط".

تعد مسابقة تصوير العالم الصغير من نيكون بمثابة المنتدى الرائد لعرض جمال الحياة وتعقيداتها كما يترى من خلال المجهر الضوئي.

مسابقة التصوير المجهري مفتوحة لأي شخص مهتم بالمجهر والتصوير الفوتوغرافي المصغر.

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