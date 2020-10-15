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    الفائزون في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020

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    • صورة لمقطع مصور من جانب الظهر والعظام (باللون الأزرق) والأوعية الليمفاوية (باللون البرتقالي) لسمكة صغيرة دانيو مخطط، للمصورين الأمريكيين دانييل كاسترانوفا ود. الفائز برانت وينشتاين وباكاري ساماسا في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة للتطور الجنيني لسمكة المهرج البرتقالية (Amphiprion percula) خلال أيام تكوينها 1 و 3 (صباحًا ومساءً) و 5 و 9 ، للمصور الألماني دانيال كنور، الحائزة على المركز الثاني في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة للسان حلزون الماياه العذبة (radula)، للمصور الأمريكي الدكتور إغور سيوانوفيتش، الحائزة على المركز الثالث في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة لجراثيم متعددة النواة وخيوط فطريات جذرية شجيرية (arbuscular mycorrhizal fungus)، للمصورين الكنديين الدكتور فاسيليوس كوكوري والدكتور فرانك ستيفاني والدكتور نيكولاس كورادي، التي دخلت ضمن قائمة توب - 20 صورة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة فراشة عثة، للمصور الإندونيسي أحمد فوزان، التي دخلت ضمن قائمة توب - 20 صورة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة مقطعية لفراشة الإمبراطور الزرقاء (Papilio ulysses)، للمصور الإماراتي يوسف الحبشي، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة لنملة مجنحة عمرها 20 مليون سنة عالقة في الكهرمان، للمصور الصيني الدكتور خوان جي، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة نظام الفيزياء الإشعاعية، للمصور الروسي ألكسندر كليبنيف، التي دخلت ضمن قائمة توب - 20 صورة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة العنكبوت القافز (Salticidae)، للمصور الروماني أندريه نيكا، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة ورقة طحلب (Bryophyte)، للمصور الفرنسي فريديريك لابون، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون للتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة كبسولة موس النباتية تحوي خلاية بوغ، للمصور التشيكي ميروسلاف زيت، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة ذوطة (من فصيلة العناكب Thomisus) ، للمصور الإسباني بيريز كارسي، التي نالت تقييمعالي التصنيف، في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة بلورات سائلة على شاشة LCD متحركة، للمصور البيلاروسي أليكسي مارتشينكو، التي نالت تقييم عالي التصنيف في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة لحشرة أتلابيات (أو السوس الذي يقوم بلف الأوراق النباتية) (Byctiscus betulae)، للمصور التركي أوزغور كريم بولور، التي دخلت ضمن قائمة توب - 20 صورة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة سمكة دافينا التي تظهر التغيرات الموسمية في شكل الجسم برأسها وذيلها الممدود، للمصور البولندي ماريك ميتش، التي نالت تقييم عالي التصنيف في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة لسلسلة من الإناث التي تتكاثر لاجنسيا، للمصورين الأرجنتيين الدكتور إدواردو زاتارا والدكتور أليكسا بيلي، التي دخلت ضمن قائمة توب - 20 صورة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة ساق الخنفساء، للمصور إيغارس جونا من لاتفيا، التي نالت تقييم عالي التصنيف في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    • صورة رأي الخنفساء الدائري (Gyrinus sp.)، للمصور الإيطالي ليوناردو كبرادوسي، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    صورة لمقطع مصور من جانب الظهر والعظام (باللون الأزرق) والأوعية الليمفاوية (باللون البرتقالي) لسمكة صغيرة "دانيو مخطط"، للمصورين الأمريكيين دانييل كاسترانوفا ود. الفائز برانت وينشتاين وباكاري ساماسا في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
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    أعلنت شركة "نيكون إنسترومينتس" عن أسماء الفائزين في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020 بنسختها الـ46.

    حصل المصور الأمريكي دانيال كاسترانوفا، بمساعدة باكاري ساماسا، أثناء عمله في مختبر الدكتور برانت وينشتاين في المعهد الوطني للصحة، على المركز الأول لصورته لمقطع مصور من جانب الظهر والعظام (باللون الأزرق) والأوعية الليمفاوية (باللون البرتقالي) لسمكة صغيرة "دانيو مخطط".

    تعد مسابقة تصوير العالم الصغير من نيكون بمثابة المنتدى الرائد لعرض جمال الحياة وتعقيداتها كما يترى من خلال المجهر الضوئي.

    مسابقة التصوير المجهري مفتوحة لأي شخص مهتم بالمجهر والتصوير الفوتوغرافي المصغر.

    تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أفضل صور من فئة تصوير "توب 20 صورة"، والصور التي نالت تقييم "عالي التصنيف"، وصور أخرى من دول مقرات "سبوتنيك"...

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