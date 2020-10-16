نزهة تحت البدر والسباحة وسط الصحراء... السياحة الداخلية في مصر

نمت السياحة الداخلية بعدما أعلنت السلطات المصرية إلغاء الفعاليات الاحتفالية بمهرجان السياحة السنوي في واحة سيوة، وسط مخاوف تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد.

يُعد اكتمال القمر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فرصة رائعة لزيارة واحة سيوة، حيث يقام مهرجان السياحة المحلي كل عام.

وتعتبر واحة سيوة موقعًا استثنائيًا على مدار السنة ولكل موسم كنوزه لاستكشافها وأنشطة تفاعلية مختلفة لترفيه السياح، سواء من داخل مصر أو خارجها.

كما أن توقيت ظهور البدر أمر لا يقاوم. فمن عاش ليالي تحت سماء مليئة بالنجوم الساطعة واستمتع سطوع البدر ليلاً، سيفتتن بالتأكيد بتوهجه وتأثيره عليه ليبقى في ذكره لمدة طويلة.

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وفقاً لتقرير صدر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، عن شهر سبتمبر/ أيلول، فإن السياحة الداخلية في مصر شهدت نمواً بنسبة 26 %.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق سابقا على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حتى 30 أبريل/ نيسان 2021.