حسناوات الفروسية العسكرية الروسية

أنشأت، شركة "TeamLab"، وهي المجموعة الفنية الرقمية الرائدة في اليابان، تركيبات فنية جميلة في طوكيو وأماكن أخرى في اليابان، تختبر فيها حدود الفن التفاعلي، حيث تعرض أعمالا فنية تحوي موضوعات مثل: الماء والضوء والزخارف اليابانية التقليدية.