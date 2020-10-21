تسجيل
09:56 GMT21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الفائزون في مسابقة التصوير الجوي لعام 2020

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • صورة بعنوان اليونان المجردة، للمصور البلجيكي سيباستيان ناغي، الفائزة في مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان صيد سمك الأنشوفة، للمصور الفيتنامي ذيان نغوين، الفائزة في فئة التصوير الناس من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الخليج الفنلندي، للمصور الروسي ألكسندر سوخاريف، الفائزة في فئة التصوير النقل من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الإطار، للمصور اللبناني بشير موكارزيل، الفائزة في فئة التصوير البناء من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان طيور الفلامينغو الطائرة، للمصور الصيني هيوا شانغ، الفائزة في فئة التصوير الطبيعة من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الكرة في الأعلى، للمصور الأسترالي براد والز، الفائزة في فئة التصوير الرياضة من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان مياه الفيضانات ألحقت الضرر بالمحاصيل، للمصور البنغلاديشي عظيم خان روني، الفائزة بالمركز الثاني في فئة التصوير التحرير من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الهجوم على النار المشتعلة، للمصور البريطاني مارك لو كورنو، الفائزة في فئة التصوير فيلم وثائقي من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان سكينغسيفاتن (مرتفعات أيسلندا)، للمصور السويسري سيباستيان موللر، الفائزة في فئة التصوير الطبيعة من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان صحراء تتاكوا (في كولومبيا)، للمصور البلجيكي يوهان فاندينهيكي، الفائزة في فئة التصوير التصوير التجريدي من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان تخزين الطاقة، للمصور الألماني جويل جوتشام، الفائزة في فئة التصوير الصناعة من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان سيدة البحر، للمصور الفيتنامي ديوي سينه، الفائزة في فئة التصوير الحياة اليومية من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان مسار في الغابة، للمصور التركي محمد أسلان، الفائزة في فئة التصوير الأشجار والغابات من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان جنة القطب الشمالي، للمصور البريطاني كايلي فولايرز، الفائزة في فئة التصوير مناظر مائية من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان شانغهاي، للمصور الصيني يران دينغ، الفائزة في فئة التصوير السفر من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الحافة، للمصور الكندي روان كوبمانس، الفائزة في فئة التصوير أخرى من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان قوس قزح الإسباني، للمصور البلجيكي سيباستيان ناغي، الفائزة في فئة التصوير مناظر مدنية من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    • صورة بعنوان الحطام، للمصور البلجيكي ريجنالد فان دي فيلدي، الفائزة في فئة التصوير الأماكن المهجورة من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    صورة بعنوان "اليونان المجردة"، للمصور البلجيكي سيباستيان ناغي، الفائزة في مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046899648_0:166:1600:1066_1200x675_80_0_0_a673a25fd2e3e37a372ec45ec208d3ae.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202010211046900435-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/

    في نسختها الأولى، دعت مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020، مصورين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة بأعمالهم الفنية للتصوير الجوي في مختلف الطرق، سواء الطائرات المسيرة، أو الطائرات أو المروحيات، أو الطائرات الورقية، أو البالونات، وذلك في محاولة لكسب مبلغ 10 آلاف دولار.

    وتلقت مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020 آلاف الأعمال الفنية من 65 بلدًا مشاركًا. وقد تم عرض الأعمال المصورة على لجنة المسابقة، الذين صوتوا دون علم باسم أو بالبلد الذي ينتمي إليه المصورون - 106، صورة في 22 فئة تصوير محتلفة، و11 مصورا فائزا في الفئات الرئيسية الست، ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".

    من بين المصورين الفائزين: روسيا والصين ولبنان وإسبانيا وبلدان أخرى

    الكلمات الدلالية:
    التصوير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك