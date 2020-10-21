الفائزون في مسابقة التصوير الجوي لعام 2020

في نسختها الأولى، دعت مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020، مصورين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة بأعمالهم الفنية للتصوير الجوي في مختلف الطرق، سواء الطائرات المسيرة، أو الطائرات أو المروحيات، أو الطائرات الورقية، أو البالونات، وذلك في محاولة لكسب مبلغ 10 آلاف دولار.

وتلقت مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020 آلاف الأعمال الفنية من 65 بلدًا مشاركًا. وقد تم عرض الأعمال المصورة على لجنة المسابقة، الذين صوتوا دون علم باسم أو بالبلد الذي ينتمي إليه المصورون - 106، صورة في 22 فئة تصوير محتلفة، و11 مصورا فائزا في الفئات الرئيسية الست، ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".

من بين المصورين الفائزين: روسيا والصين ولبنان وإسبانيا وبلدان أخرى