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    الأول من نوعه... بماذا انفرد أسبوع الموضة "مرسيدس بنز في روسيا" هذا العام

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    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية o5o في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية o5o في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية o5o في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية o5o في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    عارضات أزياء تقدم تصاميم من العلامة التجارية الروسية "o5o" في عرض أزياء "مرسيدس بنز" في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
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    انطلق أسبوع عرض أزياء "مرسيدس-بنز في روسيا" في إطار أسبوع الموضة في موسكو. وأفاد المكتب الصحفي للفعالية لـ "سبوتنيك"، أنه بسبب وباء فيروس كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من منصة قاعة صالات العرض "مانيج" في موسكو (التي كان من المفترض أن تحتضن جمهورها) إلى مواقع خاصة مع بث عبر الإنترنت.

     "قال ألكسندر شومسكي، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء وأسبوع الموضة لمرسيدس-بنز في روسيا، لـ"سبوتنيك":

    "نريد تجنب الحشود الكبيرة والامتثال للبروتوكول الصحي الذي أُوصي به بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا. الأمر الأهم اليوم هو سلامة المشاركين والضيوف".

    يتفرد هذا الموسم في حقيقة أن الجدول العام لعرض "أزياء مرسيدس-بنز في روسيا" سيشمل بثا مباشرا من مدن ودول أخرى. على سبيل المثال، سيتم تقديم عروض لبعض المصممين الروس في المدن الروسية سان بطرسبورغ وسوتشي وكراسنودار وياكوتسك. كما ستستضيف هذه الفعالية عرضًا جماعيًا لمصممي أزياء من إندونيسيا (سيبث من جاكرتا)، وستقدم مجموعاتها علامات تجارية من الأرجنتين وبريطانيا وبيرو والولايات المتحدة.

    وأكد ألكسندر شومسكي: "لقد منح "الواقع الكوفيدي" الجديد "أسبوع الموضة لمرسيدس-بنز في روسيا" الفرصة لتجربة تنسيقات أسبوع الموضة لعام 2020 بشكل لم يسبق له مثيل. هذا أول أسبوع الموضة الافتراضي الذي يوحد يبن منصات عروض أزياء في الوقت الفعلي من ستة مواقع جغرافية".

    وشهد عشاق الموضة يوم أمس عروض أزياء من تصاميم "Elena Souproun" ، "Brevno" ، "Svarka" ، "Julia Dalakian".

    واليوم، الأربعاء، سيتم العرض عبر بث مباشر من مدينة كراسنودار، ويشارك فيه مصممون من مشروع "الموضة على الطريقة الروسية". كذلك، سيقام عرض افتراضي للعلامة التجارية "Chain" من الأرجنتين.

    ويستمر أسبوع الموضة مرسيدس بنز حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا, موسكو
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