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    جلسة تصوير أسطورية للمتسابقات في ملكة جمال المكسيك 2020

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    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، كارينا رومان، ممثلة عن ولاية زاكاتيكاس.
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، كارولينا توماس ممثلة عن ولاية دورانغو
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، ريغينا غونزاليس ممثلة عن ولاية كوينتانا رو
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020،جورجينا فارغاس ممثلة عن ولاية كواهويلا
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، جورجينا فيلانويفا ممثلة عن ولاية غواناخواتو
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، إيزيلا سيرانو ممثلة عن مدينة تشيهواهوا
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، دانييلا سانشيز أكوستا ممثلة عن ولاية سان لويس بوتوسي
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، دانييلا بيدروزا ممثلة عن ولاية باجا كاليفورنيا
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، أيرام أورتيز ممثلة عن ولاية سونورا
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، آنا بولينا ريفيرو ممثلة عن ولاية يوكاتان
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، ماريانا ماسياس ممثلة عن ولاية خاليسكو
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، جينيفر ألفاريز ممثلة عن ولاية كامبيتشي
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، جيسيكا فرات تمثل مدينة مكسيكو سيتي
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، فاليري بارتش ممثلة عن ولاية بويبلا
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، روسيو كاريلو ممثلة عن ولاية تشياباس
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، غيلدي رييس ممثلة عن ولاية تاباسكو
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، أندريا مونغويا تمثل مدينة فيراكروز
    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، بيرلا فرانكو تمثل ولاية المكسيك
    المشاركة في مسابقة "ملكة جمال المكسيك 2020"، كارينا رومان، ممثلة عن ولاية زاكاتيكاس.
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    نشرت مجلة "جمال المكسيك" صورًا لجلسة تصوير للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك 2020"، وعددهن 32، حيث يستعرضن ليس فقط جمالهن بل وجمال تصاميم الأزياء التقليدية للمدن والولايات التي يمثلنها، وسرعان ما نالت الصور إعجاب الكثيرين وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت.

    ليس فقط الفتيات المشاركات في المسابقة وأزياؤهن، من جعلت هذه الصور جميلة جداً، فالمصورون أيضاً قاموا بعمل رائع، حيث نقلوا جلسة التصوير من داخل الاستوديو إلى الخارج، في الهواء الطلق، وعززوا بذلك فكرة الربط بين الأرض والثقافة التي ولدت فيها.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أجمل 18 صورة من جسلة التصوير الأسطورية التي أقيمت للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك لعام 2020"...

    الكلمات الدلالية:
    المكسيك
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