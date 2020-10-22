جلسة تصوير أسطورية للمتسابقات في ملكة جمال المكسيك 2020

نشرت مجلة "جمال المكسيك" صورًا لجلسة تصوير للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك 2020"، وعددهن 32، حيث يستعرضن ليس فقط جمالهن بل وجمال تصاميم الأزياء التقليدية للمدن والولايات التي يمثلنها، وسرعان ما نالت الصور إعجاب الكثيرين وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت.

ليس فقط الفتيات المشاركات في المسابقة وأزياؤهن، من جعلت هذه الصور جميلة جداً، فالمصورون أيضاً قاموا بعمل رائع، حيث نقلوا جلسة التصوير من داخل الاستوديو إلى الخارج، في الهواء الطلق، وعززوا بذلك فكرة الربط بين الأرض والثقافة التي ولدت فيها.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أجمل 18 صورة من جسلة التصوير الأسطورية التي أقيمت للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك لعام 2020"...