صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
موسكو تشهد أسبوع موضة مختلفا هذا العام، عودة طاقم البعثة الفضائية إلى كازاخستان بسلامة، استمرار التصعيد العسكري في منطقة ناغورني قره باغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في المناظرات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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