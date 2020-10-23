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    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • النساء في الطابق السفلي من منزلهم في ستباناكيرت، خلال تبادل القصف بين قوات جيش أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ 16 أكتوبر 2020
    • لحظة اشتعال السيارة على مسار سباقات البطولة الوطنية تكساس موتوربليكس، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2020
    • وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
    • رجل يدفع ضباط الشرطة إلى الخلف أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في بانكوك تايلاند، 16 أكتوبر 2020.
    • افتتاح خان الصابون التاريخي وسط حي أغير بمدينة حلب، سوريا 22 أكتوبر 2020
    • كلب يرتدي زيا ونظارة خلال مهرجان سنجا ماتسوري (مهرجان الأضرحة الثلاثة) وهو من أكبر المهرجانات التقليدية في اليابان في شهر مايو/ أيار، وتم تأجيله إلى أكتوبر بسبب فيروس كورونا، طوكيو،18 أكتوبر 2020
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم من Julia Dalakian في عرض أزياء مرسيدس بنز في إطار أسبوع الموضة في موسكو، 20 أكتوبر 2020
    • الممثل الأمريكي توم كروز يقفز بين مركبين أثناء تصوير لقطة من افيلم مهمة مستحيلة: ليبرا في البندقية، إيطاليا 20 أكتوبر 2020.
    • سفينة شراعية سيدوف في مياه خليج كورسك في منطقة مورمانسك الروسية، 18 أكتوبر 2020
    • فتى وحماره خارج مدينة بيشكيك، قرغيزستان 16 أكتوبر 2020
    • أنصار الحشد الشعبي يشعلون النار بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، العراق 17 أكتوبر 2020
    • احتجاز الشرطة لأحد المتظاهرين أثناء احتجاجات مناهضة لحكومة تشيلي في فالبارايسو، 19 أكتوبر 2020
    • يشارك الأطباء في إضراب احتجاجا على ظروف العمل في برشلونة، إسبانيا 20 أكتوبر 2020
    • مخيم برج البراجنة في بيروت، لبنان 21 أكتوبر 2020
    • طالبات جامعة الحكم الذاتي يشاركن في مسيرة العرائس في سانتو دومينغو في 20 أكتوبر 2020.
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخرج بعضاً من المال قبل التبرع في الكنيسة الدولية لاس فيغاس، الولايات المتحدة 18 أكتوبر 2020
    • طائر النورس يقبض على قطعة من الخبز ألقاها سائح في بحر البلطيق في تيمندورفر ستراند في ألمانيا، 17 أكتوبر 2020
    • خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    • رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    • فتاة على شاطئ فينيس-بيتش في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 16 أكتوبر 2020
    • رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - غزة، قطاع غزة، فلسطين 22 سبتمبر 2020
    • طائرة برمائية متعددة الأغراض بي-200 تشي إس تابعة لطيران وزارة الطوارئ الروسية خلال تدريبات الإنقاذ البرية والبحرية في إقليم بريمورييه، روسيا 20 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    النساء في الطابق السفلي من منزلهم في ستباناكيرت، خلال تبادل القصف بين قوات جيش أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ 16 أكتوبر 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046937467_0:38:3072:1766_1200x675_80_0_0_2d01763d0c994c58ea79016542cd2b2b.jpg
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    موسكو تشهد أسبوع موضة مختلفا هذا العام، عودة طاقم البعثة الفضائية إلى كازاخستان بسلامة، استمرار التصعيد العسكري في منطقة ناغورني قره باغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في المناظرات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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    • المشاركة في مسابقة ملكة جمال المكسيك 2020، إيزيلا سيرانو ممثلة عن مدينة تشيهواهوا
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      GMT 16:08 22.10.2020

      جلسة تصوير أسطورية للمتسابقات في ملكة جمال المكسيك 2020

      نشرت مجلة "جمال المكسيك" صورًا لجلسة تصوير للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك 2020"، وعددهن 32، حيث يستعرضن ليس فقط جمالهن بل وجمال تصاميم الأزياء التقليدية للمدن والولايات التي يمثلنها، وسرعان ما نالت الصور إعجاب الكثيرين وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت.

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    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
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      "كاونتر سترايك" على الطريقة الروسية... كيف تتدرب وماذا تطبخ القوات الخاصة الروسية

      أفاد المكتب الصحفي لخدمة السجون الفدرالية في روسيا، أن وصفة طبق قدمته القوات الخاصة في إقليم كوستروما سيتم إدراجه على لائحة كتاب المطبخ الروسي.

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      Last update: GMT 11:42 21.10.2020
      GMT 11:42 21.10.2020

      الأول من نوعه... بماذا انفرد أسبوع الموضة "مرسيدس بنز في روسيا" هذا العام

      انطلق أسبوع عرض أزياء "مرسيدس-بنز في روسيا"، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار أسبوع الموضة في موسكو. وأفاد المكتب الصحفي للفعالية لـ "سبوتنيك"، أنه بسبب وباء فيروس كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من منصة قاعة صالات العرض "مانيج" في موسكو (التي كان من المفترض أن تحتضن جمهورها) إلى مواقع خاصة مع بث عبر الإنترنت.

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    • صورة بعنوان الإطار، للمصور اللبناني بشير موكارزيل، الفائزة في فئة التصوير البناء من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
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      GMT 09:43 21.10.2020

      الفائزون في مسابقة التصوير الجوي لعام 2020

      في نسختها الأولى، دعت مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020، مصورين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة بأعمالهم الفنية للتصوير الجوي في مختلف الطرق، سواء الطائرات المسيرة، أو الطائرات أو المروحيات، أو الطائرات الورقية، أو البالونات، وذلك في محاولة لكسب مبلغ 10 آلاف دولار.

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