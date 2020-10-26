للمرة الأولى فيها... مدينة روسية تفتح مسجدا تم بناؤه بتقنيات عالية

يمتاز المسجد "تشالي يار" بتصميم هندسي فريد من الخارج ومن الداخل يمنحه طابعاً حديثاً. وتبلغ مساحته 450 مترا مربعا، و بإمكانه أن يستوعب ما يقرب من 250 مصليا.
افتتح مسجد "تشالي يار" في مدينة نابرجنييه تشيلني الروسية، وهو أول مسجد يبني بتقنيات عالية في المدينة.
يمتاز المسجد "تشالي يار" بتصميم هندسي فريد من الخارج ومن الداخل يمنحه طابعاً حديثاً. وتبلغ مساحته 450 مترا مربعا، و بإمكانه أن يستوعب ما يقرب من 250 مصليا.
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
نشرت مجلة "جمال المكسيك" صورًا لجلسة تصوير للمشاركات في مسابقة "ملكة جمال المكسيك 2020"، وعددهن 32، حيث يستعرضن ليس فقط جمالهن بل وجمال تصاميم الأزياء التقليدية للمدن والولايات التي يمثلنها، وسرعان ما نالت الصور إعجاب الكثيرين وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع الإنترنت.
أفاد المكتب الصحفي لخدمة السجون الفدرالية في روسيا، أن وصفة طبق قدمته القوات الخاصة في إقليم كوستروما سيتم إدراجه على لائحة كتاب المطبخ الروسي.
انطلق أسبوع عرض أزياء "مرسيدس-بنز في روسيا"، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار أسبوع الموضة في موسكو. وأفاد المكتب الصحفي للفعالية لـ "سبوتنيك"، أنه بسبب وباء فيروس كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من منصة قاعة صالات العرض "مانيج" في موسكو (التي كان من المفترض أن تحتضن جمهورها) إلى مواقع خاصة مع بث عبر الإنترنت.
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