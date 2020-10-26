للمرة الأولى فيها... مدينة روسية تفتح مسجدا تم بناؤه بتقنيات عالية

انطلق أسبوع عرض أزياء "مرسيدس-بنز في روسيا"، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار أسبوع الموضة في موسكو. وأفاد المكتب الصحفي للفعالية لـ "سبوتنيك"، أنه بسبب وباء فيروس كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من منصة قاعة صالات العرض "مانيج" في موسكو (التي كان من المفترض أن تحتضن جمهورها) إلى مواقع خاصة مع بث عبر الإنترنت.