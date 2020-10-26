الحب في زمن الحرب... من بين ركام "المسيح المخلص" قره باغ تشهد أول حفل زفاف

أقيم حفل الزفاف الأول في كاتدرائية غزانتشيتسوت (كاتدرائية المسيح المقدس المخلص) في بلدة شوشي (شوشا)، التي تعرضت للقصف في الآونة الأخيرة من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية.

وقعت نائبة البرلمان الأرميني غيان أبراميان، على صورة شاركتها على صفحتها بـ"فيسبوك": «حفل زفاف في شوشي. لا أعرف ما إذا كنت سأجد الكلمات (المناسبة) للتعبير عما أشعر به الآن».

وتظهر الصورة عريسا يرتدي الزي العسكري والعروس ترتدي الزي الأرمني التقليدي لحفل الزفاف. حفل الزفاف أثناء الحرب، وحتى الكاتدرائية التي تعرضت للقصف، لم تترك هذه المناسبة أحد غير مبال.

نالت الصور إعجاب الكثيرين، وتركوا التهاني في التعليقات وتمنوا للعروسين السعادة։ «سلام لكم!»، «جان! (أيها الأعزاء) رغم كل شيء، نحن أمة رائعة!»، «الحياة تقهر الموت»، «لا يمكن هزيمتنا!».

ونشر المصور إدغار بارسغيان عدة صور ونبذة عن حياة العروسين. وفي كلمة لهما توجه بالقول: «هوفانيس ومريم، لقد نفذتما، حرفياً، «عملية عرس في الجبال». عزيزي، هوفيك! أتمنى لك درب السلام - ارجع والنصر في يدك! عزيزتي، مريم! أتمنى لك الصبر. نحن ننتظر أبطالاً جددا في عائلتك وفي كافة عائلاتنا».

يذكر أن الاشتباكات العسكرية تجددت بين أرمينيا و أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.