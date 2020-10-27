بانوراما تحبس الأنفاس... جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي لعام 2020

تم تخصيص "جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي" (EPSON International Pano Awards)، في نسختها الحادية عشرة، للحِرف وفن التصوير البانورامي، وهي أكبر مسابقة في العالم مخصصة لهذا المجال.

يتم اختيار أفضل أعمال المصورين المشاركين في المسابقة كل عام، ونشرها في أكثر من 100 إصدار مختلف حول العالم. ويبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام - 40 ألف دولار، بما في ذلك 10 آلاف دولار نقدًا.