الفائزون المحترفون في "جوائز التصوير الدولية 2020"

أعلنت "جوائز التصوير الدولية" عن أسماء الفائزين والمرشحين النهائيين في مختلف فئات التصوير من "مسابقة التصوير الفوتوغرافي 2020" للمصورين المحترفين وغير المحترفين.

قامت لجنة التحكيم الدولية، التي شملت خبراء التصوير الفوتوغرافي المشهورين، باختيار والتصويت على أفضل الأعمال المصورة من أصل 13 ألف عمل من 120 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وتنافس المشاركون للحصول على أعلى جائزتين من "جوائز التصوير الدولي" - "مصور العام للمحترفين" و"اكتشاف العام لغير المحترفين/ الطلاب. وسيتم الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لهاتين الجائزتين قريبًا.

لدعم وتكريم العمل المتميز لكل من المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، ستقدم "جوائز الصور الدولية" الجوائز النقدية للفائزين بالفئات المعنية هذا العام، مع تبرع نقدي متساو للمؤسسة الخيرية يختارها المصور الفائز في مجتمعه.

وترون في عرص ألبوم "سبوتنيك" أفضل الأعمال المصورة من فئة "مصور العام للمحترفين"، في مسابقة "جوائز التصوير الدولية لعام 2020"...