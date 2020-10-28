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    الفائزون المحترفون في "جوائز التصوير الدولية 2020"

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    • صورة بعنوان عناصر، للمصور البريطاني كاتجا أوغرين،التي فازت في فئة مصور الحدث لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان الجبل الأسود، للمصور الأسترالي أري ريكس، التي فازت في فئة مصور الطبيعة لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، هونغ كونغ: ثورة عصرنا، للمصور الفرنسي كيران ريدلي، التي فازت في فئة التحرير/ مصور صحفي لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان مستقبل مستدام لوسيلة نقل فاخرة، للمصور البريطاني مايك دود، التي فازت في فئة مصور إعلانات لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان أجسام لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، للمصور الأمريكي هوارد شاتز، التي فازت في فئة مصور رياضي لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان نظرة من الداخل إلى الخارج، 2020، للمصور البريطاني فوليرتون-باتن، التي فازت في فئة مصور فنون جميلة لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان البحار الجديدة، للمصور الليتواني باوليوس ماكاوسكاس، التي فازت في فئة التناظر/ مصور أفلام لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان الهجرة، للمصور الكولومبي نيكولو فيليبو روسو، التي فازت في فئة مصور ذات بعد عميق لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان الخطر الصامت، للمصور الكندي سوير راسل، التي فازت في فئة مصور خاص لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان أوديو لويني - كرات كرة قدم مصنوعة يدويًا، للمصور الأسترالي بريان هودجيز، التي فازت في فئة مصور الأشخاص لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان من المنصة، للمصور الإسباني خيسوس م. شاميزو، التي فازت في فئة مصور معماري لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان رحلة إلى عالم الأحلام، للمصور البولندي إيونا بودلاسينسكا، التي فازت في فئة ثابت الحركة/ مصور فيديو لهذا العام للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان داخل الفقاعة، للمصور الياباني أتسوشي أداتشي، التي فازت في فئة الطبيعة/ تحت الماء للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان أرنب يغطي عيونه، للمصور الصيني تيانهانغ جانغ، التي فازت في فئة مميز/ الحيوانات الأليفة للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان مرآة، للمصور البولندي سيمون برودزياك، التي فازت بالمركز الأول في فئة مميز/ تصوير الهاتف الذكي للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان مسابقة كوك-بورو في قيرغيزستان، للمصور الإيطالي ستيفانو بنسوتي، التي فازت بالمركز الأول في فئة الحدث/ حدث تنافسي للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان كسوف هجين للشمس ومحارب (قبيلة) ماساي، للمصور الألماني يوغن كامينيو، التي فازت بالمركز الأول في فئة الطبيعة/ التصوير الفكي للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان الحب، للمصور الألماني فيرا دافيدوفا، التي فازت بالمركز الأول في فئة الأشخاص/ الزفاف للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان نساء يحصدن البابونج، للمصور الإيراني كافيه سيدأحمديان، التي فازت بالمركز الأول في فئة الطبيعة/ تصوير جوي/ الدرون للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان طائر الفينيق، للمصور الروسي ماري سيمونوفا، التي فازت بالمركز الأول في فئة الإعلانات/ التجميل للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    • صورة بعنوان مراكب الصيد، للمصور الفيتنامي فوك هواي نغوين، التي فازت بالمركز الأول في فئة مميز/ السفر/ شغف التجوال للمصورين المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2020
    صورة بعنوان "عناصر"، للمصور البريطاني كاتجا أوغرين،التي فازت في فئة "مصور الحدث لهذا العام" للمصورين المحترفين في مسابقة "جوائز التصوير الدولية 2020"
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    أعلنت "جوائز التصوير الدولية" عن أسماء الفائزين والمرشحين النهائيين في مختلف فئات التصوير من "مسابقة التصوير الفوتوغرافي 2020" للمصورين المحترفين وغير المحترفين.

    قامت لجنة التحكيم الدولية، التي شملت خبراء التصوير الفوتوغرافي المشهورين، باختيار والتصويت على أفضل الأعمال المصورة من أصل 13 ألف عمل من 120 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

    وتنافس المشاركون للحصول على أعلى جائزتين من "جوائز التصوير الدولي" - "مصور العام للمحترفين" و"اكتشاف العام لغير المحترفين/ الطلاب. وسيتم الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لهاتين الجائزتين قريبًا.
    لدعم وتكريم العمل المتميز لكل من المصورين المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم خلال أزمة "كوفيد - 19"، ستقدم "جوائز الصور الدولية" الجوائز النقدية للفائزين بالفئات المعنية هذا العام، مع تبرع نقدي متساو للمؤسسة الخيرية يختارها المصور الفائز في مجتمعه.

    وترون في عرص ألبوم "سبوتنيك" أفضل الأعمال المصورة من فئة "مصور العام للمحترفين"، في مسابقة "جوائز التصوير الدولية لعام 2020"...

    الكلمات الدلالية:
    تصوير, التصوير
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