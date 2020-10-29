جنازة عصرية... المعرض الدولي "نيكروبول 2020" لخدمات الجنازة في موسكو

مشروع "نيكروبوليس - تان إكسبو" (Necropolis-TANEXPO) هو مشروع مشترك بين المعرض الإيطالي "تان إكسبو" والمعرض الروسي "نيكروبول". ويهدف إلى التعاون بين أكبر معرضين لتوفر خدمات الجنائزية في العالم، وفرصة لمتابعة تطور سوق صناعة الجنازات.

يقام هذا المعرض، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتقدم شركات من جميع أنحاء روسيا ودول أخرى منتجاتها. وبإمكان زواره أن يتعرفوا على طقوس الجنازات وأدواته، ويستمعوا إلى المحاضرات، ويشاركوا في دروة احترافية للنقش، وحتى المشاركة في مسابقة لصنع إكليل الزهور!

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