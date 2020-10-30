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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • اقبال الضيوف إلى قصر مهرجان كان 2020 سبيشال، وهو نسخة مصغرة من مهرجان كان للأفلام، بعد إلغاء مهرجان كان للأفلام في مايو، أيار، 27 أكتوبر 2020
    • وصل الشرطة الفرنسية إلى موقع حادثة طعن في كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
    • إعلان الروسي حبيب نورمحمدوف بطلاً للفنون للقتالية يو إف سي في الوزن الخفيف بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي، 24 أكتوبر 2020
    • عاضرات أزياء بستعدن للخروج على منصة عرض أزياء هيفن غايا/ مجموعة صيف 2021 من تصميم الصيني شيونغ ينغ، خلال أسبوع الموضة في الصين في بكين، الصين، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
    • أب وابنه يطعمان طيور النورس بالقرب من ضفاف نهر يامونا خلال صباح مليء بالضباب الدخاني في نيودلهي، الهند، 29 أكتوبر 2020.
    • شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي يركل عجلة مشتعلة خلال احتجاجات الفلسطينيين ضد إسرائيل في الخليل، الضفة الغربية، 23 أكتوبر 2020
    • الفنانة الفلسطينية خلود الدسوقي تعلق لوحاتها خلال عملها في المنزل، أثناء الإغلاق التام في خان يونس، وسط قيود مشددة بسبب تفشي وباء كوفيد - 19، جنوب قطاع غزة، 12 أكتوبر 2020
    • مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا
    • خيول في مرعى بالقرب من قرية زيلينوغورسكويه بحي يبلوغورسك، في القرم، روسيا 26 أكتوبر 2020
    • المنظمات الشبابية والطلابية الأرمن في لبنان في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الأسكوا في بيروت، مطالبة المجتمع الدولي بحق تقرير مصير إقليم ناغورني قره باغ، ومنددة بـ استهداف اذربيجان للمدنيين الأرمن، 23 أكتوبر 2020
    • تداعيات إعصار مولافي في شوارع الفلبين، 26 أكتوبر 2020
    • فلسطينيون ينتظرون في طابور للعبور إلى المسجد الأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي، القدس 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
    • بائعة الملابس عبر الإنترنت، كانيثا ثونغناك، 32 عامًا ، تضع مكياج الزومبي قبل أن بدء البث المباشر لبيع أزياء هالوين في بانكوك ، تايلاند، 10 أكتوبر 2020
    • نساء يرتدين ملابس حمراء في سبانش ستيبس أثناء تسجيلهن مقطع فيديو لنشر التوعية بالعنف الاجتماعي القائم على التمييز الجنسي، قبل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر في روما، إيطاليا، 26 أكتوبر 2020
    • بيع الحلويات بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في مدينة عمان، الأردن 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
    • وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لإطلاق تجريبي لصاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، 29 أكتوبر 2020
    • تستعد المتاجر في ملبورن للافتتاح للبيع بالتجزئة، بعد أن رفعت الحكومة الأسترالية بعض القيود عن المطاعم والمتاجر بعد أن واجهت المدينة موجة ثانية من فيروس كورونا، في 27 أكتوبر 2020
    • طائرة تطفيء حريق أوليندا في أندرسون، ولاية كاليفورنيا 25 أكتوبر 2020
    • صبي في موقع حفل بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في مدينة صنعاء، اليمن 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
    • فنان الشارع الفرنسي السويسري سايب، يلتقط صورة له على أحد أعماله الفنية على بارجة في القرن الذهبي في اسطنبول، تركيا، 23 أكتوبر 2020.
    • رجل يرتدي قناعًا للحماية من كورونا (كوفيد -19) في مدينة ملاهي المملكة الساحرة، في سانتا روزا، لاغونا، الفلبين، 25 أكتوبر 2020
    • امرأة ترتدي كمامة تمر أمام لوحة جدارية جديدة لفنان الشارع الإيطالي TvBoy، بعنوان عشاء لستة أشخاص، مستوحاة من العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي في جنوب مديمة ملاينو، إيطاليا 27 أكتوبر 2020
    • مواطنون يشترون الحلويات بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في القاهرة، مصر 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
    © AFP 2020 / Valery Hache
    اقبال الضيوف إلى قصر مهرجان "كان 2020 سبيشال"، وهو نسخة مصغرة من مهرجان كان للأفلام، بعد إلغاء مهرجان كان للأفلام في مايو، أيار، 27 أكتوبر 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    حرائق ولاية كاليفورنيا لا زالت مستمرة، فوز الروسي حبيب نورمحمدوف بلقب بطل "يو إف سي"، وبلدان مختلفة تستعد للاحتفال بعيد هالوين،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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