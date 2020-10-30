أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

اقبال الضيوف إلى قصر مهرجان "كان 2020 سبيشال"، وهو نسخة مصغرة من مهرجان كان للأفلام، بعد إلغاء مهرجان كان للأفلام في مايو، أيار، 27 أكتوبر 2020