الروبوت النادل... لماذا يفضل المواطنون في موسكو المقاهي التي فيها روبوتات؟

تبدأ سلسلة مقاهي "شوكولادنيتسا" في اختبار النادل الروبوتي. لذلك، ابتداءً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ النُدُل الآليون، الذين طورتهم شركة "بودو روبوتيكس" في خدمة زوارها في اثنين من مقاهي موسكو.

بجسب ممثل شركة "إنفرابرايم تيكنولوجي"، التي وفرت روبوتات للاختبار مجانًا، سيضم طاقم عمل المقهى نموذجين من الندل الآليين: "بيلا بوت" (BellaBot: نموذج يقلد ميزات قطة منزلية) و"بودوبوت"(PuduBot:لا توجد ميزات حيوانية أو بشرية، ولكن هو عبارة عن شاشة تعرض المشاعر وابتسامة وعيون). كما أن هذه الروبوتات، التي تصنعها الشركة الصينية "بودو روبوتيكس"، يمكنها التواصل بثلاث لغات هي: الروسية والإنجليزية والصينية.

قال المدير التنفيذي لسلسلة المقاهي، يوري فلاديكين، لمجلة "فوربس":

"إن الروبوتات ستعمل كمساعدة للندل: فهي ستقوم بتسليم الطلبات وأخذ الأطباق".

وبدوره أوضح ميخائيل بورميستروف، المدير العام لشركة "إنفولاين أناليتيكس" أن:

"(هذه الروبوتات) عبارة عن أداة تسويقية أكثر من كونها أداة تحسين الكفاءة". وأضاف أن "هذا الوضع يتغير على خلفية الوباء - الزبائن خائفون من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، لذلك هناك اهتمام متزايد بالمطاعم التي لا يوجد بها طاقم من الموظفين".

وأفاد فلاديكين أنه تم إطلاق الروبوتات في سلسلتين من مقاهي "شوكولادنيتسا" في موسكو: بمركز التسوق التجاري "ميتروبوليس" وأخرى في شارع كليمينتوفسكي. وأنه "في حال كانت نتائج الاختبار (الروبوتات) إيجابية، فسيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل السلسلة بأكملها".

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يذكر أن متوسط ​​سعر الروبوت الواحد يبلغ ما يقرب 12 ألف دولار.

ووفقًا لمعطيات سلسلة مقاهي "شوكولادنيتسا"، يبلغ الأجر الشهري للنادل، في المتوسط، 35 ألف روبل (الدولار = حوالي 80 روبل).أي أن المبلغ الذي يكافئ سعر الروبوت الواحد يمكن دفعه للموظف الواحد لفترة تزيد عن عامين، حسبما أفادته المجلة.