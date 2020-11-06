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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مواطنون وقت إغلاق الحانات في ليدز، شمال إنجلترا 4 نوفمبر 2020 تشهد إنجلترا الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وتبدا بتطبيق نظام الإغلاق التام ابتداء من 5 نوفمبر في إطار مكافحة كوفيد - 19
    • اندلاع الاحتجاجات بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 في بورتلاند، 4 نوفمبر 2020
    • مواطنون يراقبون نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على شاشة تلفاز كبيرة في أحد شوارع مدينة واشنطن، 3 نوفمبر 2020
    • تمثال جسر ذيل الحوت ينقذ قطاراً من الحطام في مدينة سبايكينيسه، هولندا 2 نوفمبر 2020
    • تلميذة ترتدي كمامة وقفازات كإجراء احترازي وسط انتشار فيروس كورونا خلال الفصل الدراسي في هافانا، كوبا، 2 نوفمبر 2020
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى المتحف الجديد للآثار الجيولوجية في دير نشودوف، 4 نوفمبر 2020
    • مراسم احتفالية لرفع علم روسيا من قبل قوزاق حرس الشرف التابع لجيش قوزاق كوبان الروسية، في يوم الوحدة الوطنية على الساحة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 4 نوفمبر 2020
    • العثور على طفلة عايدة غيزغين، 4 أعوام، نجت من الزلزال في إزمير، تركيا 3 نوفمبر 2020
    • صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا
    • ضباط حماية القانون أثناء تظاهرة غير مصرح بها دزيادي (الأجداد ، الأبناء) في مينسك، بيلاروسيا 1 نوفمبر 2020
    • راقصو مسرح موسكو للرقص غجيل في مسرحية بيت على الطريق. يذكر أن المسارح ي موسكو تطبق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. 4 نوفمبر 2020
    • البحث عن ضحايا الزلزال في إزمير، تركيا 3 نوفمبر 2020
    • عداء يركض أمام تمثال الملعقة الضخمة في كراملينغتون، بريطانيا، 3 نوفمبر 2020
    • نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
    • طلاب معهد نوفوسيبيرسك للقيادة العسكرية العليا أثناء التدريبات التكتيكية الخاصة، نوفوسيبيرسك، روسيا 29 أكتوبر 2020
    • لاعبتا كرة القدم من فريق نادي تسي إس كا، الروسيتان ليوبوف ياشينكو (يمين) وفاليريا بيسباليكوفا (يسار)- يحتفلن بتسجيل هدف في إطار التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للسيدات، 4 نوفمبر 2020
    • كلب داخل منزل في حي تضرر من الفيضانات بسبب إعصار إيتا في تيلا، هندوراس، 3 نوفمبر 2020
    • على الرغم من أن الهالوين ليس عيداً تقليديًا في الصين، إلا أن بعض المقيمين في العاصمة الصينية يحتفلون به ويتزينون للاستمتاع بأجوائه قليلاً، 31 أكتوبر 2020
    • اندلاع الاحتجاجات بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، نيويورك، الولايات المتحدة، 6 نوفمبر 2020
    • لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    • قرود المكاك تلعب بالكمامة، المستخدمة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، التي تركه أحد المارة في جنتنغ سيمبا ولاية باهانغ، ماليزيا، 30 أكتوبر 2020
    © AFP 2020 / Oli Scarff
    مواطنون وقت إغلاق الحانات في ليدز، شمال إنجلترا 4 نوفمبر 2020 تشهد إنجلترا الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وتبدا بتطبيق نظام الإغلاق التام ابتداء من 5 نوفمبر في إطار مكافحة "كوفيد - 19"
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1047092103_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_001a1c5f6ac95faa932eddc37dad505e.jpg
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال مستمرا، ودول تدخل في مواجهة الموجة الثانية من تفشي كورونا، وتركيا تتعرض لزلزال قوي، واستمرار المظاهرات في بيلاروسيا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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