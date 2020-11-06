أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال مستمرا، ودول تدخل في مواجهة الموجة الثانية من تفشي كورونا، وتركيا تتعرض لزلزال قوي، واستمرار المظاهرات في بيلاروسيا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".