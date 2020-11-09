حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا

يسافر الناس أحيانًا لرؤية بلدان جديدة وتجربة تقاليد أخرى، وفي أحيان أخرى كل ما يريدونه هو رؤية جمال الطبيعة بجميع أشكالها. وهنا، تقدم روسيا كل أنواع الجمال الطبيعي: من الشواطئ الاستوائية والجبال المغطاة بالثلوج إلى الحدائق المزهرة والآثار القديمة.

جمع فريق عمل "سبوتنيك" أروع المناظر الطبيعية لروسيا في ألبوم صور يظهر مناطق مختلفة، لكل منها جاذبيته الخاصة. من الجزر الشمالية والتندرا الشاسعة إلى جبال القوقاز والأنهار العظيمة التي تعبر البلاد - هناك العديد من المعالم السياحية التي ستجعل نبضات قلبك تتسارع مع كل صورة تشاهدها...

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يذكر أن جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى تعليق جميع الرحلات (البحرية والجوية والمعابر الحدودية بين الدول) من أجل السيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى تأثر السياحة الداخلية بسبب سياسة الحجر المنزلي، التي اتخذتها الحكومات من أجل التقليل من الضحايا في بداية العام الجاري.