أجمل صور المسابقة الدولية "مصور الزفاف لعام 2020"

في ريف "ماي ريم" الخصب، شمال شيانغ ماي، ثاني أكبر مدينة في تايلاند، تقع قرية صغيرة تحمل لافتة عند مدخلها كتب عليها "قرية كارين". وبجانبها لافتة أخرى على كشك التذاكر المصنوعة من الخيزران، كتب عليها «500 باهت» (ما يقرب 16 دولار) لكل زائر.