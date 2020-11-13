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    رائعة من جميع الجهات... ناطحة السحاب "لاختا سنتر" الروسية تفوز بجائزة "ناطحة سحاب لهذا العام"

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    • منظر جوي لناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    • منظر يطل على ناطحة سحاب لاختا سنتر خلال غروب الشمس في سان بطرسبرغ، روسيا
    © Depositphotos / Kokhanchikov
    منظر جوي لناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، روسيا
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    فاز مجمع أعمال التجاري "لاختا سنتر" في مدينة سان بطرسبورغ على جائزة "ناطحة سحاب لهذا العام".

    نالت ناطقة السحاب "لاختا سنتر" جائزة "ناطحة سحاب لهذا العام" (The Emporis Skyscraper Award) من حيث الجودة، متجاوزًا أكثر من 700 مبنى دخل ضمن قائمة المنافسة من جميع أنحاء العالم.

    تم تصميم مجمع الأعمال التجاري "لاختا سنتر" من قبل "Gorproject" و"RMJM"، وهو أطول مبنى في روسيا وأوروبا، وفي المركز الرابع عشر في العالم من حيث الارتفاع.

    يتكون الهيكل الخارجي لناطحة السحاب من خمسة أجنحة قابلة للدوران نحو 90 درجة، وتشبه اللهب المشتعل الذي يمثل جزءًا من شعار شركة "غازبروم" الروسية للغاز الطبيعي. ويبلغ ارتفاع البرج المكون من 87 طابقًا، وهي ناطحة سحاب في أقصى شمال العالم، 1516 قدم مربع (462 مترا مربعا) مع صب أكثر من 69 ألف قدم مكعب (1 953,8 لتر) من الخرسانة لتشييد أساسها.

    بالإضافة إلى تصميمه المثير للإعجاب، سجل "لاختا سنتر" نقاطاً إضافية لكونه موفرًا للطاقة وصديقًا للبيئة، على الرغم من تعرضه لتباين درجات الحرارة القصوى (صيفاً أو شتاءاً) في سان بطرسبورغ.

    وقالت هيئة لجنة التحكيم في بيان لها: "إن الواجهة المزدوجة للمبنى تمنع فقدان الحرارة غير الضروري، وبذلك تجعله موفراً للطاقة بشكل غير عادي. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الاستخدام المبتكر لمشعات الأشعة تحت الحمراء، لا تضيع الحرارة الزائدة بل تُعاد إلى النظام".

    كما حصلت الناطحة على شهادة "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"، مما يجعلها إحدى ناطحات السحاب الخمسة الأكثر صداقة للبيئة على وجه الأرض.

    بالإضافة إلى مكاتب العمل، سيشمل مركز "لاختا سنتر" أيضا القبة الفلكية (أو البلانتاريوم) ومركزا طبيا وقاعة عروض. كما يضم مدرجاً مفتوحاً يتسع لـ 2000 مقعد وممشى أخضر مع نوافير ومسارات ومقاعد في المتنزه.

    في بداية الأمر، أراد مطورو المشروع وضع المبنى في المركز التاريخي لسان بطرسبرغ، لكن المخاوف حول  تأثيره على المدينة التاريخية دفعتهم إلى الانتقال إلى منطقة بريمورسكي، وهي تعتبر موقعاً نشطاً للأعمال التجارية.

    وفقًا لموقع الويب الخاص بالمجمع التجاري، سيتم الافتتاح الشامل العام في وقت ما في عام 2021، وسيكون المقر الرئيسي لشركة "غازبروم" الروسية.

    وكان المركز الثاني من نصيب ناطحة السحاب "ليزا سوهو" لشركة بيانات العقارية، من تصميم المهندسة العراقية زها حديد في بكين، بينما جاءت في المركز الثالث - ناطحة "35 هدسون ياردز" متعددة الاستخدامات في مدينة نيويورك.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا
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