أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

الآن، وفي خضم وباء فيروس كورونا، لجأ الفنان التشكيلي البرازيلي خورخي سيلفا روريز إلى فنه لصنع كمامات التي لا تخفي شكل الوجه، وإنما تظهره على حقيقته قدر الإمكان.