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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
    • الراقصتان ماريا ريفيرا (يسار) وأشتون براي أثناء عرض فانتازي (الخيال) في فندق وكازينو الأقصر في 9 نوفمبر 2020 في لاس فيغاس، ولاية نيفادا.
    • مواطن يغادر منطقة ناغورني قره باغ، 8 نوفمبر 2020
    • الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب إعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ويلينغتون، ديلاور 7 نوفمبر 2020
    • أنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدوليموسكفا سيتي في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020
    • عارضة أزياء تقدم أزياء من مجموعة العلامة التجارية Mila Win في إطار أسبوع الموضة في القرم في فندق بالميرا بالاس، روسيا 8 نوفمبر 2020
    • أنصار الرئيس البيروفي المخلوع مارتن فيزكارا، الذي تمت إقالته في تصويت مساء الإثنين الماضي، يحتجون ضد الحكومة الجديدة في ليما، بيرو 10 نوفمبر 2020
    • متظاهرون في أذربيجان يحتفلون بعد توقيع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اتفاقا مع قادة أرمينيا وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، 10 نوفمبر 2020
    • احتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020
    • خزّاف يرتب مصابيح ترابية تُستخدم لتزيين المنازل والمعابد خلال مخرجان ديوالي، مهرجان الأضواء الهندوسي، في ورشة عمل في مدينة أحمد أباد، الهند 9 نوفمبر 2020.
    • الرئيس السوري بشار الأسد يفتتح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق، القصر الأموي 11 نوفمبر 2020
    • عضوة في مجموعة نسوية ترسم على خوذة ضابط شرطة لمكافحة الشغب خلال احتجاج ضد العنف الجنسي وعنف الشرطة، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 11 نوفمبر 2020.
    • رجل يخرج سيارته العالقة إثر هطول أمطار غزيرة في ماليا بجزيرة كريت، اليونان 10 نوفمبر 2020
    • متسابق دراجات نارية الملقب بـ المتهور الكابتن شيفام سينغ (وسط) من فريق تورنادو للدراجات النارية التابع للقوات المسلحة الهندية، يخرج من النار المشتعلة فيه أثناء ركوب دراجته عبر نفق من النار، أثناء محاولة لتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في بنغالور 10 نوفمبر 2020.
    • إرسال قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، نوفمبر 2020
    • أنزور كاراغولوف (روسيا) وغيورغي تيبيلوف (روسيا) خلال مباراة المصارعة اليونانية الرومانية للرجال في فئة وزن أقل من 60 كجم في بطولة الدولية للمصارعة الجائزة الكبرى موسكو لعام 2020.
    • يحتفل المتزوجون حديثًا بزفافهم محاطين بأصدقائهم في الساحة الحمراء في موسكو، وسط استمرار انتشار وباء فيروس كورونا، 11 نوفمبر 2020،.
    • قطة تلعب بأضواء الزينة في معرض عرض كوشاريكي الذي أقيم في موسكو، 7 نوفمبر 2020
    • صياد يرتدي كمامة مستلقيا على أخطبوط صناعي، خلال احتجاج على إصلاحات الحكومة فيما يخص العمل في مشروع قانون خلق فرص العمل في جاكرتا، إندونيسيا، 10 نوفمبر 2020.
    • العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020
    © Sputnik . Dmitry Parshin
    مظاهرات تعم شوارع الولايات المتحدة بعد صدور نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    الرئيس فلاديمير بوتين يعلن انتهاء الحرب في منطقة قره باغ، جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية الامريكية، عقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، تصاعد التوتر العسكري في تيغراي،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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