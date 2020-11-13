أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/1047180516_0:65:2605:1531_1200x675_80_0_0_6efcc5a74e373e3615a1317c5a03e7a7.jpg
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/photo/202011131047180804-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.
الرئيس فلاديمير بوتين يعلن انتهاء الحرب في منطقة قره باغ، جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية الامريكية، عقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، تصاعد التوتر العسكري في تيغراي،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)