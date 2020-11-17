الفائزون في المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لعام 2020"

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لهذا العام" عن قائمة أسماء المصورين الفائزين بجائزة المسابقة والمراكز الثلاثة الأولى في ترشيحات الفئات المختلفة.

شهدت مسابقة "مصور المناظر الطبيعية لهذا العام" منافسة لأكثر من 3800 عمل مصور لمصورين من مختلف دول العالم، الذين تنافسوا ضمن فئات ومواقع وأساليب التصوير المتنوعة.

يعتبر تصوير المناظر الطبيعية وسيلة قوية، خاصة عندما نعترف بتأثير تغير المناخ وبصمة الإنسان على هذه الأرض. وبذلك، قد نجيب على السؤال: كيف نريدها أن/ ألا تكون؟

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" للفائزين بجائزة "مصور المناظر الطبيعية الدولية لعام 2020"، وأفضل 101 صورة للمناظر الطبيعية "توب - 101" ضمن المسابقة...