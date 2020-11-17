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    الفائزون في المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لعام 2020"

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    • صورة بعنوان المريخ بواسطة مصور من هونغ كونغ كيلفن يوين، الفائز بجائزة المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان إنترستيلار (قائم بين النجوم) ، للمصور الأمريكي جوشوا سنو، الفائز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان أرواح ليلية، للمصورة الإيطالية إيزابيلا تاباتشي، الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان مجرى الحياة، للمصور الألماني كاي هورنانغ، الفائز في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان التعايش، للمصور الهندي ديبنجان بال، الفائز بالمركز الثاني في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان الغروب في هانكسفيل بولاية يوتا الأمريكية، للمصور الأمريكي تشانس ألريد، الفائز بالمركز الثالث في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان أصداء بدائية، للمصور الأسترالي غراند غالبرايت، الفائز في ترشيحات لجائزة مظلم ومتقلب المزاج في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان اليين واليانغ، للمصور الروماني غيورغ بوب، الفائز في ترشيحات لجائزة منظر جوي رائع في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان ستيتيند، للمصور التايواني هونغ جين تشيانغ، الفائز في ترشيحات لجائزة الثلج والجليد في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان دوران الزمن، للمصور الهندي هيمادري بهويان، الفائز في ترشيحات لجائزة سماء الليل في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان كثبان ايبكس، للمصور الكندي إيفان ويل، الفائز في ترشيحات لجائزة أفق عجيب في المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان فوضى فرق كنساس، للمصور الفرنسي فريديريك كوزينير، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان الهروب من الوقت، للمصور التركي آيتك شيتن، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان الغابة الشمالية، للمصور الصيني جيو زياو، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان أشجار مورتيمرز، للمصور البريطاني ديفيد ج. جونز، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان في إزهار كامل، للمصور الألماني كيفن كرواتغارتنر، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان في إيجاد السبيل، للمصور ناتي ميرز من كوريا الجنوبية، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    • صورة بعنوان ساحل نيوزيلندا، للمصور الروسي ناتي سيرغي أليشتشينكو، الذي دخل ضمن ترشيحات أفضل صور نوب 101 من المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020
    صورة بعنوان "المريخ" بواسطة مصور من هونغ كونغ كيلفن يوين، الفائز بجائزة المسابقة الدولية لمصور المناظر الطبيعية لعام 2020" التصوير في كابول ريف، ولاية يوتا
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    أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية "مصور المناظر الطبيعية لهذا العام" عن قائمة أسماء المصورين الفائزين بجائزة المسابقة والمراكز الثلاثة الأولى في ترشيحات الفئات المختلفة.

    شهدت مسابقة "مصور المناظر الطبيعية لهذا العام" منافسة لأكثر من 3800 عمل مصور لمصورين من مختلف دول العالم، الذين تنافسوا ضمن فئات ومواقع وأساليب التصوير المتنوعة.

    يعتبر تصوير المناظر الطبيعية وسيلة قوية، خاصة عندما نعترف بتأثير تغير المناخ وبصمة الإنسان على هذه الأرض. وبذلك، قد نجيب على السؤال: كيف نريدها أن/ ألا تكون؟

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" للفائزين بجائزة "مصور المناظر الطبيعية الدولية لعام 2020"، وأفضل 101 صورة للمناظر الطبيعية "توب - 101" ضمن المسابقة...

    الكلمات الدلالية:
    التصوير, تصوير
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