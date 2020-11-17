أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، أمس الاثنين، أن البحرية الروسية والمصرية ستجريان مناورات في البحر الأسود تحت مسمى "جسر الصداقة – 2020" باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية.

وجاء في بيان إدارة المعلومات للأسطول: "أثناء مناورات سفن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية وبمشاركة البحرية المصرية، من المخطط ممارسة جميع أنواع الحماية والدفاع للسفن مع تنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية".

كما ستجري القوات المشتركة للبلدين تدريبات لإعادة الإمداد في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة وتقديم المساعدة لسفينة تعرضت للغرق ومحاولات الإنقاذ.

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يذكر أن المناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020" ستقام خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.