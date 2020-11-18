الجمال والمرح الروسيان... افتتاح قرية سلوبوجانشينا الثقافية في بيلغورود

يتكون المجمع التاريخي والثقافي الجديد "سلوبوجانشينا" من معرض مخصص لتاريخ منطقة سلوبوجانشينا، الذي يعود إلى نهاية القرن السادس عشر.

يعرض مجمع "سلوبوجانشينا" التاريخي الثقافي نسخًا طبق الأصل من المنازل الخشبية القديمة والأدوات المنزلية وأزياء الأهالي المحليين.

تستوعب إحدى قاعات العرض نوعًا من البازار، بحيث يمكن للزوار مشاهدة البضائع التي تم بيعها في المنطقة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

كما يوجد أيضًا العديد من ورشات العمل للحرف المحلية التي ستساعدك على الانخراط في حياة المنطقة والإحساس بأجواء الماضي.

تعرف على الوجهة السياحية الجديدة سلوبوجانشينا في بيلغورود بجنوب روسيا من خلال عرض ألبوم مصور من "سبوتنيك"...

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