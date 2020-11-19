قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها

تحتفل روسيا، اليوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بيوم قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، حيث تم إعلانه عيدا رسميا للقوات بعد نجاح الهجوم المضاد للجيش الأحمر خلال معركة ستالينغراد في عام 1942، الذي بدأ بقصف مدفعي هائل.

وبهذه المناسبة تحدّث، يوم أمس، قائد قوات الصواريخ والمدفعية، الجنرال ميخائيل ماتفييفسكي، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" حول تعزيز القدرات القتالية لمدفعية الجيش الروسي.

وأشار الجنرال ماتفييفسكي إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية تملك الأسلحة الحديثة التي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي أسلحة قوات الصواريخ والمدفعية من 25 في المئة في عام 2012 إلى 60 في المئة حاليًا.

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ويحتفل بهذا اليوم سنوياً في روسيا، وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 549 الصادر في 31 مايو/ أيار 2006.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا لتدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، نشرتها وزارة الدفاع الروسية بهذه المناسبة.