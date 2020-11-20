من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد

في أدنى نقطة على وجه الأرض، وسط مياه مالحة حيث لا توجد فرصة للحيوانات والنباتات للبقاء على قيد الحياة، قام "بابا نويل الفلسطيني" بجلسة تصوير بمناسبة اقتراب موسم الأعياد على البحر الميت.

شارك الفلسطيني عيسى قسيسية مرتديا زي بابا نويل التقليدي في جلسة تصوير بجوار شجرة عيد الميلاد على كومة ملح في البحر الميت، في إطار التحضيرات للاحتفال بموسم الأعياد، عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وسط وباء كورونا في البلاد والعالم.

يأتي ذلك كجزء من حملة وزارة السياحة الإسرائيلية لجلب بعض أجواء الفرح بعيد الميلاد خلال زمن الوباء العالمي، الذي أبقى الحجاج المسيحيين بعيدًا عن الأراضي المقدسة هذا العام.

قسيسية، وهو لاعب كرة سلة، حصل على شهادة من مدرسة بابا نويل في الولايات المتحدة، ومن المؤتمر العالمي لبابا نويل في كوبنهاغن.

حوّل منزل أسرته في القدس القديمة، الذي يمتد على مساحة 700 متر مربع، إلى منزل بابا نويل، وعلى باب المنزل علّق لافتة كتب عليها "منزل سانتا"، مع صندوقين لاحتواء رسائل الأطفال، يطلبون فيها الهدايا ويثبتون فيها حسن سلوكهم من خلال مواقفهم على مدار العام لاستحقاق تلك الهدايا.

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ويستقبل الشاب الأربعيني أطفالا مسيحيين ومسلمين ويهودا من جميع أنحاء العالم، ويشرح لهم المغزى من احتفالات عيد الميلاد، ويجلب البهجة والحب والسلام بين الصغار والكبار.

إلا أن هذا العام قد لا يستقبل "بابا نوبل الفلسطيني" الكثير من الزوار بسب وباء كورونا الذي يشكل عائقا أمام الكثيرين، صغاراً وكباراً.