مصعد "100 تنين" أعلى مصعد في العالم

مصعد "بايلونغ"، (بايلونغ تعني "مئة تنين")، في الصين هو مصعد زجاجي مبني على جانب منحدر ضخم يقع في منطقة ولينغيوان الجبلية في زانغجياجي.

يبلغ ارتفاع مصعد "بايلونغ" (مئة تنين) 326 مترًا، وقد فاز بمكان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2015 كأطول وأثقل مصعد خارجي في العالم.

تم تشييد المصعد على جانب منحدر جرف صخري، وقد ألهمت المناظر الطبيعية مخرج السينمائي جيمس كاميرون في الفيلم الرائد "أفاتار".

استمتع بالمناظر الملهمة في عرض ألبوم "سبوتنيك" كما لو كنت من بين هؤلاء السياح الشجعان الذين قاموا برحلة في هذا المصعد!