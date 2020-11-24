لاجئة سورية تعزف عند الحدود.. وبيانو معلق في الهواء.. أكثر عروض البيانو غرابة في العالم

أثناء قيامه بجولة وسط تايلاند، تعرض الموسيقي البريطاني بول بارتون لهجوم من قبل الجماهير الجامحة، فهناك من شده من شعره، ومن سرق أدواته، وآخرون تسلقوا البيانو الخاص به!

يُعد بارتون نجم موسيقى الروك بالنسبة لمئات القرود البرية الجائعة، ويأمل أن تهدئ موسيقاه من روعها، في الوقت الذي تعاني فيه تايلاند من أزمة السياحة بسبب وباء كورونا، والتي نجم عنها انخفاض في عدد الزوار الذين اعتادوا سابقا على إطعام القرود، وقلة الدعم المالي من أجل الحفاظ على رفاهيتها.

قال بارتون، 59 عامًا، من يوركشاير في شمال إنجلترا، وهو مقيم منذ فترة طويلة في تايلاند لوكالة "رويترز":

"نحن بحاجة إلى بذل جهد للتأكد من أنها تأكل بشكل صحيح. وعندما تأكل بشكل صحيح ستكون أكثر هدوءًا ولن تكون عدوانية".

عزف بارتون في أربعة أماكن في لوبوري، وهي مقاطعة تشتهر بالقردة، بما في ذلك في معبد هندوسي قديم ومتجر لأجهزة الكمبيوتر ودار سينما مهجورة.

يحافظ بارتون على تركيزه بينما يركض قرد صغير لأعلى وأسفل مفاتيح البيانو، وآخر يمضغ النوتة الموسيقية قبل أن يحاول آخر انتزاعها منه ويركض بعيدًا!

وأردف بارتون قائلاً: "إنها فرصة رائعة لرؤية الحيوانات البرية تتصرف على طبيعتها".لقد فوجئت لدى عزفي على البيانو ووجدتها وكأنها تأكل الموسيقى".

القردة هي أحدث جمهور العازف البريطاني، بعد أن عزف موسيقى باخ وشوبير وشوبان وبيتهوفن للفيلة المتقاعدة لأكثر من عقد من الزمان.

يأمل بارتون في رفع مستوى الوعي حول جوع القرود، كما يدرس استجاباتها السلوكية للموسيقى الكلاسيكية.

وأضاف بارتون أخيراً: "الموسيقى بإمكانها أن تلعب دورًا في عملية إعادة التأهيل".

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صوراً لأكثر عروض البيانو غرابة في العالم.