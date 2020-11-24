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    لاجئة سورية تعزف عند الحدود.. وبيانو معلق في الهواء.. أكثر عروض البيانو غرابة في العالم

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    • الموسيقي البريطاني بول بارتون يعزف على البيانو للقرود التي تسكن مناطق تاريخية مهجورة في لوبوري، تايلاند، 21 نوفمبر 2020
    • عازف البيانو والملحن السويسري آلان روش يؤدي أغنية Chantier على ببيانو كبير معلق في الهواء تحت رافعة متحركة في ساعات فجر يوم 16 أغسطس 2019، خلال مهرجان Jeux du Castrum العشرين ، وهو مهرجان متعدد التخصصات يستمر ليومين في يافردون ليه باين في سويسرا.
    • عازفة البينات إيفيلينا دي لين من لندن (ذات اصول أوكرانية) في جبال الهيمالايا، محققة بذلك الرقم القياسي العالمي
    • يانيس بوفيت، من معهد باريس للموسيقى، يشارك في مهرجان الموسيقى بنسخته الثانية عشر، من خلال العزف على البيانو في 21 يونيو 1993 في حافلة من آكس أون بروفانس. 20 حافلة من منطقة إيكس الحضرية تجوب المدينة، مما يتيح للمستخدمين فرصة الاستماع إلى الموسيقى أثناء رحلتهم.
    • عازف البيانو البرازيلي ريكاردو دي كاسترو مونتيرو وراقصة باليه خلال أداء فني على أنغام عزف البيانو المعلق في الهواء، خلال Virada Cultural السنوي، في ساو باولو، البرازيل، في 21 يونيو 2015. Virada Culturalحفلة ثقافية تقدم 24 ساعة من مناطق الجذب المستمرة مثل الموسيقى والرقص والطبخ والمسرح ومعارض الفن والتاريخ وأشكال التعبير الأخرى على مراحل في جميع أنحاء المدينة.
    • ضباط الشرطة يشاهدون عزف على البيانو أمام مبنى المستشارية وأمام مبنى الرايخستاغ، ويرتدي قميصا كتب عليه: للعلم والسلام والحرية وأنا أعزف الموسيقى في الشارع وأنا بذلك أمارس حريتي في التعبير، برلين في 3 سبتمبر 2020. - عندما واجهته الشرطة ، ادعى الموسيقي أنه لم يكن يتظاهر، ولم يكن جزءًا من مظاهرة قريبة دعا إليها أشخاص يحتجون على إجراءات كوفيد-19 الألمانية.
    • عازف البيانو الألماني ستيفان آرون يحوم حول مطار ميونخ فرانز جوزيف شتراوس جنوب ألمانيا، 23 يوليو 2014. ستيفان آرون يجلس أمام البيانو الخاص به على هيكل من الألمنيوم يشبه السجادة الطائرة تحمله طائرة هليكوبتر.
    • الفنانة الصينية آي ويوي (يمين الصورة) تساعد في حمل واق مم المطر فوق شابة سورية وهي تعزف على البيانو على الحدود اليونانية المقدونية بالقرب من قرية إيدوميني اليونانية، حيث حوصر الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بسبب الحصار على حدود البلقان، في مارس 2016
    • بهلوان يتظاهر بالعزف على البيانو في الهواء، بينما يتم رفعه هو وأداته الكرتونية، بواسطة منطاد الهواء الساخن فوق فيلنيوس في 10 أغسطس 2012 ، خلال مهرجان Piano.lt الصيفي لا تزال فيلنيوس واحدة من العواصم الأوروبية القليلة التي تسمح لمناطيد الهواء الساخن بالتحليق فوق المدينة.
    • شاب فرنسي يعزف على البيانو في مزارع الكروم في سان جان دي لا بورتي، 12 مارس 2010، في رحلة طولها 6500 كلم عبر خمسة عشر دولة، بهدف عزف الموسيقى في مكان غير متوقع
    • عازف البيانو الصيني لي يوندي، وهو يعزف على البيانو لثلاثة توائم من حيوان الباندا الوحيدة المعروفة في العالم، في يوم بمناسبة إعلان أسمائهم في متنزه تشيميلونغ في قوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، 15 ديسمبر 2014
    • رجل يعزف على بيانو كبير خلال حفل عند شروق الشمس على شاطئ نيندورف، شمال ألمانيا، 25 أغسطس 2019
    © REUTERS / Prapan Chankaew
    الموسيقي البريطاني بول بارتون يعزف على البيانو للقرود التي تسكن مناطق تاريخية مهجورة في لوبوري، تايلاند، 21 نوفمبر 2020
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    أثناء قيامه بجولة وسط تايلاند، تعرض الموسيقي البريطاني بول بارتون لهجوم من قبل الجماهير الجامحة، فهناك من شده من شعره، ومن سرق أدواته، وآخرون تسلقوا البيانو الخاص به!

    يُعد بارتون نجم موسيقى الروك بالنسبة لمئات القرود البرية الجائعة، ويأمل أن تهدئ موسيقاه من روعها، في الوقت الذي تعاني فيه تايلاند من أزمة السياحة بسبب وباء كورونا، والتي نجم عنها انخفاض في عدد الزوار الذين اعتادوا سابقا على إطعام القرود، وقلة الدعم المالي من أجل الحفاظ على رفاهيتها.

    قال بارتون، 59 عامًا، من يوركشاير في شمال إنجلترا، وهو مقيم منذ فترة طويلة في تايلاند لوكالة "رويترز":

    "نحن بحاجة إلى بذل جهد للتأكد من أنها تأكل بشكل صحيح. وعندما تأكل بشكل صحيح ستكون أكثر هدوءًا ولن تكون عدوانية".

    عزف بارتون في أربعة أماكن في لوبوري، وهي مقاطعة تشتهر بالقردة، بما في ذلك في معبد هندوسي قديم ومتجر لأجهزة الكمبيوتر ودار سينما مهجورة.

    يحافظ بارتون على تركيزه بينما يركض قرد صغير لأعلى وأسفل مفاتيح البيانو، وآخر يمضغ النوتة الموسيقية قبل أن يحاول آخر انتزاعها منه ويركض بعيدًا!

    وأردف بارتون قائلاً: "إنها فرصة رائعة لرؤية الحيوانات البرية تتصرف على طبيعتها".لقد فوجئت لدى عزفي على البيانو ووجدتها وكأنها تأكل الموسيقى".

    القردة هي أحدث جمهور العازف البريطاني، بعد أن عزف موسيقى باخ وشوبير وشوبان وبيتهوفن للفيلة المتقاعدة لأكثر من عقد من الزمان.

    يأمل بارتون في رفع مستوى الوعي حول جوع القرود، كما يدرس استجاباتها السلوكية للموسيقى الكلاسيكية.

    وأضاف بارتون أخيراً: "الموسيقى بإمكانها أن تلعب دورًا في عملية إعادة التأهيل".

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صوراً لأكثر عروض البيانو غرابة في العالم.

    الكلمات الدلالية:
    موسيقى
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