القبعة علامة الذوق الرفيع... معرض لأشهر صانع قبعات عالمي في روسيا

يستضيف متحف "إرارتا" للفن المعاصر في العاصمة الشمالية سان بطرسبورغ، معرضًا لأشهر صانع القبعات في العالم - الأيرلندي فيليب تريسي.

تم إحضار 46 قبعة، تم إنشاؤها من بداية تسعينيات القرن الماضي حتى عام 2020، إلى المعرض في متحف "إرارتا"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لافتتاح المتحف.

هذا العرض هو الثاني لفيليب تريسي في سان بطرسبورغ: الأول أقيم قبل خمس سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.

كان تريسي سعيدًا جدًا بالرحلة إلى سان بطرسبورغ - المدينة التي ألهمته كثيراً. وقام بابتكار نموذج مخصص لكنيسة "المخلص على الدم المراق"، وذكرته قبابها بقبعات النساء.

وقال المصمم في مؤتمر صحفي قبل المعرض:

"يعرف سكان بطرسبورغ الكثير عن الجمال، لأنهم يعيشون وسط الأناقة والجمال".

درس فيليب تريسي الصحافة في كلية دبلن للفنون والتصميم، ولكن بعد عامين قرر أن يصبح مصمم أزياء. ومن ثم انتقل إلى لندن لمتابعة اختصاص صناعة قبعات الرأس النسائية.

في بريطانيا، موطن أستاذ القبعات، ليست القبعات مجرد جزء من اللباس، ولكنها جزء من الثقافة. فعلى سبيل المثال، حتى يومنا هذا، يجب ارتداؤها في سباق الخيول "رويال أسكوت".

مثل العديد من الأساتذة الذين حققوا شهرة عالمية، بإمكانه رفض البيع للزبون حتى لو كان مايكل جاكسون نفسه. وفقًا لترسي، أراد المغني بالفعل شراء قبعته على شكل سفينة مقابل 25 ألف جنيه استرليني، إلا أن المصمم رفض بيع إبداعه الفريد له.

بالإضافة إلى العمل اليدوي، تريسي يستخدم أيضًا التقنيات الحديثة. وهنا، العديد من المعروضات في المعرض مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد الجديدة.

في بعض الأحيان يكون خيال السيد جريئًا للغاية لدرجة أنه يصعب تخمين كيفية ارتداء أعمال صانع القبعات الراقية الوحيد في العالم. هذا لأن القبعة الخاصة به ليست شيء عادي؛ بل هي أداة زينة تكمل المظهر العام.

يقول المصمم: "أحب عندما تجعل أعمالي (أحدهم) يشعر وكأنه يقدر بمليون".

ومع ذلك، فإن قبعات تريسي أرخص قليلاً: في المتوسط نحو ألفي دولار.

كان فيليب تريسي هو من أبدع في تصميم القبعات لسلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة وسلسلة الفيلم الشهير "الجنس والمدينة". ومن بين زبائنه الدائمين ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والمغنية الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا. كذلك يستقبل الطلبات من قبل المغنية الشهيرة مادونا وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل ومصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام، والممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر، الذين يحبهم فيليب بشكل خاص لشجاعتهن وغرابة ذوقهن. كما تزوج الأمير تشارلز من كاميلا التي كانت ترتدي قبعة من تصميم فيليب تريسي.

يعتقد المصمم أن القبعات "تناسب كل من له رأس".

وعلى سؤال حول كيفية اختار واحدة لك؟ نصيحة من أستاذ القبعات: "فقط ارتديها وانظر في المرآة - ستفهم كل شيء، لأنها (المرآة) لا تكذب أبدًا".

تريسي واثق من أنه بعد الوباء، سنشهد عودة إلى موضة هذه القبعات.

وأضاف المصمم قائلاً: "القبعة بالنسبة لي هي رمز للإيجابية والأمل".

ويستمر معرض "مايسترو فيليب تريسي" (Maestro Philip Tracy) حتى 21 مارس/ آذار 2021.

حول أعمال المصمم الأيرلندي، التي أصبحت منذ فترة طويلة ليست مجرد عناصر في خزانة الملابس، بل معروضات في المتاحف - ترونها في موجز مصور من "سبوتنيك"...