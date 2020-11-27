تسجيل
10:49 GMT27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • راكبة أمواج تقف بجانب أخرى في الأمواج على شاطئ بالقرب من فندق برج العرب في دبي، الإمارات 24 نوفمبر 2020
    • متطوع في الدفاع المدني يرتدي خوذة مستوحاة من فيروس كورونا، يلصق لافتة على الحائط أثناء مشاركته في حملة توعية في أحد الأسواق في نيودلهي، في الهند 25 نوفمبر 2020
    • المشجعون يودعون كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، بوينس ايروس، الأرجنتين 25 نوفمبر 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين يشارك في قمة مجموعة العشرين (مجموعة الـ 20) الرياض، السعودية 21 نوفمبر 2020
    • عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020
    • إطلاق مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 24 نوفمبر 2020
    • مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 25 نوفمبر 2020
    • ضباط الشرطة يعتقلون ناشطة من حركة فيمين تحتج خارج مكتب الرئيس الأوكراني للاحتفال اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في كييف، أوكرانيا 25 نوفمبر 2020
    • الأسير الفلسطيني المحرر ماهر الأخرس خرج إلى الحرية من السجون الإسرائيلية، في مستشفى النجاح في مدينة نابلس، الضفة الغربية 26 نوفمبر 2020
    • امرأة في منزلها بقرية في منطقة قره باغ، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب نقل حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
    • مظاهرات وأعمال عنف على إثر ضرب حراس أمن رجلا أسود حتى الموت في متجر كارفور في بورتو أليغري، البرازيل 23 نوفمبر 2020
    • صورة من الفيديو، تم الحصول عليها في 24 نوفمبر 2020، تظهر جسما معدنيا غامضا تم اكتشافه في ولاية يوتا بعد أن اكتشف طاقم السلامة العامة الجسم الغريب أثناء قيامهم بمهمة استكشافية روتينية للحياة البرية.
    • العُمانية مريم البلوشي تطعم حيواناتها الأليفة في منزلها في مسقط، سلطنة عُمان 20 نوفمبر 2020
    • الروسية ألينا زاغيتوفا خلال فقرة فنية في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للتزحلق على الجليد في موسكو، 22 نوفمبر 2020
    • أعضاء نادي التصلب لمحبي السباحة الشتوية، خلال افتتاح موسم السباحة الشتوي في بحيرة بليودتسيه في نوفوسيبيرسك، روسيا 21 نوفمر 2020
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء قيامهما بالعفو عن الديك الرومي يدعى كورن، وذلك ضمن الاحتفالات بمناسبة عيد الشكر الوطني خلال العرض السنوي الثالث والسبعين في بستان الورود بالبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 24 نوفمبر 2020.
    • ضربات صاعقة قبالة ساحل مدينة البترون في شمال لبنان، 25 نوفمبر، 2020
    • الموسيقي البريطاني بول بارتون يعزف على البيانو للقرود التي تسكن مناطق تاريخية مهجورة في لوبوري، تايلاند، 21 نوفمبر 2020
    • عبر لوحات الفن التشكيلي ومنتجاتٍ يدويّة وتراثيّة، شاركَ نزلاء سجن دمشق المركزي بفعالية أيام الثقافة السورية التي أطلقتها وزارة الثقافة قبل أيام في العاصمة دمشق تحت شعار ثقافتي هويتي. 26 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة على ضفة تاراس شيفتشينكو لنهر موسكو، 21 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
    راكبة أمواج تقف بجانب أخرى على شاطئ بالقرب من فندق برج العرب في دبي، الإمارات 24 نوفمبر 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047324054_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_df0b4cfcc5dd858160cfde0e4c9bbf92.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202011271047324283/

    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع أحداثا عدة: إطلاق المسبار الفضائي "تشانغ آه-5" الصيني إلى القمر؛ قيام فريق متخصص تابع لوزارة الدفاع الروسية بإزالة الألغام في أحياء منطقة قره باغ ورحيل مواطنيها قبل تسليم الأراضي إلى أذربيجان؛ الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس؛ افتتاح موسم السباحة الشتوي في روسيا؛ وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك