أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع أحداثا عدة: إطلاق المسبار الفضائي "تشانغ آه-5" الصيني إلى القمر؛ قيام فريق متخصص تابع لوزارة الدفاع الروسية بإزالة الألغام في أحياء منطقة قره باغ ورحيل مواطنيها قبل تسليم الأراضي إلى أذربيجان؛ الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس؛ افتتاح موسم السباحة الشتوي في روسيا؛ وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".