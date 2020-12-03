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    المكان المرغوب... مراحيض عجيبة في مواقع غريبة حول العالم

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    • مراحيض زجاجية شفافة في منتزه يوغي هاكيشي الصغير في طوكيو. عند الاستخدام، تتحول جدران المرحاض إلى لون داكن غير شفاف. وصُممت هذه المراحيض بواسطة المهندس المعماري الياباني سيڠر باون الحائز على جائزة من مشروع نظمته مؤسسة نيبون، وضمن إطاره تم تصميم 17 مرحاضا عاما في المنطقة.
    • حمام عام في حديقة هانغان في سيئول، كوريا الجنوبية
    • مرحاض عام في تشنغتشو بالمقاطعة المركزية للصين هنان، ويوجد في المرحاض نظام للتنظيف الآلي الذي يعقم تلقائيا مقعد المرحاض قبل كل استخدام ويوفر آلة غسل عالية الضغط بعد كل خمسة مستعملين.
    • مراحيض عامة في ميناء بيرايوس قرب أثينا، اليونان
    • المرحاض لأي نوع من الجنس في مدينة دورهام بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية. وقد وضع الفنان بيريغرين هونيغ هذه العلامة نحن لا نهتم، بناء على طلب منظمة حماية حقوق المتحولين جنسيا.
    • مراحيض عامة للرجال مستوحاة من شعار فرقة روك الموسيقية الإنجليزيةرولينغ ستونز، من تصميم الفنان الهولندي مايكي فان شاينديل في حانة في باريس، فرنسا
    • حمام عام تحت الأرض في روما، إيطاليا
    • حمام عام تاريخي في الحديقة المركزية العامة باسم غوركي في العاصمة الروسية موسكو، الذي تم بناؤه في عام 1933 من قبل المهندس السوفيتي أ.ف. فلاستوف، ويعتبر نموذج للواقعية الاشتراكية.
    • مرحاض تاريخي، صممه المهندس المعماري المجري فيلموش بيتز في عام 1896، بالقرب من الحديقة العامة فاروشماير في حي رقم 12 في العاصمة بودابست.
    • مرحاض عام بالقرب من مسرح كوبولوفسكي، الذي كان يومًا ما أحد الحمامات المفضلة لدى سكان مدينة مينسك البيلاروسية، لم يؤدي وظيفته منذ عدة سنوات. والآن، أصبح مكاناً لبيع التذاكر و التذكارات من المسرح. يوجد للمرحاض السابق عدة أساطير، يذكر أحدها أن المهندس قرَّر أن يُلِّقن قسًّا لم يدفع ثمن البيت الذي بناه، فبنى مرحاض على شكل نسخة مصغرة من البيت!
    • مرحاض عام في العاصمة التشيكية براغ
    • مرحاض عام في كييف الأوكرانية
    • مرحاض عام تحت الجسر في مدينة سكوبيه، عاصمة شمال مقدونيا
    • مرحاض عام للرجال فيسباسيان (Vespasienne) في الدائرة الـ 14 في مدينة باريس الفرنسية، على اسم الإمبراطور الروماني فيسباسيان الذي أدخل ضريبة على جمع البول
    • مراحيض عامة في بلايا-بغداد بالقرب من بلدة ماتاموروس الحدودية، المكسيك.
    • مرحاض عام في مدينة كولومبو، سريلانكا.
    • باكستانيون يبنون مرحاض في مقاطعة السند جنوب شرق كراتشي. ويفتقر أكثر من 40 مليون شخص في باكستان إلى المرحاض، مما يجبرهم على التغوط في الهواء الطلق. وتعمل منظمة اليونيسيف مع حكومة باكستان لتحسين المرافق الصحية.
    • مرحاض عام في شارع حيدر آباد في الهند.
    • افتتاح دورة المياه العامة في قرية كاترا ساكنغانغ في الهند. وتقوم المنظمة الخيرية سولاب إنترناشيونال للصرف الصحي بتنفيذ برنامج مرحاض لكل منزل منذ سنوات عديدة. ووفقا للبنك الدولي، يتغوط أكثر من 500 مليون هندي في الهواء الطلق، ولا سيما في المناطق الريفية الفقيرة.
    • حمام عام في أكبر مخيم للاجئين من مسلمي الروهينغا، القادمين من ميانمار، في مدينة كوكس-بازار في بنغلاديش
    • حمام عام يقع هلى بعد 6 أمتار من جسر المشاة في مدينة تشونغتشينغ الصينية
    • مراحيض عامة شفافة، بين كل واحد منها سياج، في الحديثة العامة جنوب غرب محافظة قويتشو الصينية
    • مراحيض عامة للرجال يقع فوق حدود كوريا الجنوبية في مركز المراقبة الحدودية تونغيل في بلدة باجو الحدودية الكورية الجنوبية
    • مراحيض عامة للرجال تطل على المدينة من الطابق الـ 49 من مبنى البنك التجاري كوميرز في مدينة فرانكفورت الألمانية.
    • دورة مياه في الهواء الطلق وحمام ساخن يقع على الينابيع الحارة بالقرب من مدنية ريكيخليد وبحيرة ميفاتن في آيسلندا
    © AP Photo / Hiro Komae
    مراحيض زجاجية شفافة في منتزه "يوغي هاكيشي" الصغير في طوكيو. عند الاستخدام، تتحول جدران المرحاض إلى لون داكن غير شفاف. وصُممت هذه المراحيض بواسطة المهندس المعماري الياباني سيڠر باون الحائز على جائزة من مشروع نظمته مؤسسة "نيبون"، وضمن إطاره تم تصميم 17 مرحاضا عاما في المنطقة.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047330772_0:194:3083:1927_1200x675_80_0_0_425ce0dd8615aab75c653669fcbc368b.jpg
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    ما يقرب من 40% من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على قضاء حاجتهم في المكان المخصص لذلك.

    وفقا لمعطيات منظمة الأمم المتحدة، فإن نحو 4.2 مليار شخص اليوم، لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ويهدد الافتقار إلى معايير النظافة الصحية الأساسية العديد من البلدان بانتشار الأمراض المميتة مثل الكوليرا وحمى التيفوئيد، فضلا عن الفيروسات مثل "كوفيد-19". ولتنبيه المجتمع الدولي وتسليط الضوء على هذه المشكلة، خصصت المنظمة يوما لذلك - اليوم العالمي لدورات المياه.

    وفي هذا العام، تولي الأمم المتحدة اهتماما خاصا لأثر تغير المناخ على الصرف الصحي. والحقيقة هي أن الفيضانات وحالات الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر تهدد أنظمة إمدادات المياه، ومرافق معالجة المياه المستعملة. كما يمكن لتلوث الآبار وغمر المراحيض أن يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة.

    ومن أجل تخطي هذه الأزمة، لا بد من وجود أنظمة صرف صحي ذات كفاءة تسمح بمعالجة النفايات وتدويرها بشكل فعال، بل وحتى الحصول على الأسمدة أو الطاقة الصديقة للبيئة.

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    تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" مجموعة من صور لدورات المياه ومراحيض عجيبة في مناطق غير متوقعة...

    الكلمات الدلالية:
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