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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فتيات يتزلجن على طول الشاطئ قبل يوم من فرض القيود من جديد بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 29 نوفمبر 2020
    • متطوعون يعقمون الأزقة الضيقة للمساعدة السلطات في احتواء تفشي فيروس كورونا، في حي سانتا مارتا الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 نوفمبر 2020
    • احتجاجات واعتقالات في مظاهرات ضد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بسبب فيروس كورونا في لندن، إنجلترا 28 نوفمبر 2020
    • طفلة إثيوبية، تبلغ من العمر 4 سنوات، لاجئة من تيغراي، يتم فحصها في في مركز عبور فيليج إيت لسوء التغذية بالقرب من الحدود الإثيوبية في القضارف شرق السودان، 2 ديسمبر 2020.
    • الدببة القطبية في كوشيفنوكوف، روسيا
    • ثوران بركان جبل سيميرو في لوماجانغ، مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا 1 ديسمبر 2020
    • امرأة مسنة بالقرب من منزلها في بلدة لاتشين (بردزور) في ناغورني قره باغ. ووفقا للاتفاق الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، ينبغي تسليم مقاطعة لاتشين إلى أذربيجان بحلول ديسمبر/ 1 كانون الأول 2020
    • قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين (بردزور) الأذربيجانيية في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020
    • الناس يشاهدون الألعاب النارية على جبل ألبورادا، تقليد لاستقبال موسم عيد الميلاد في ميديلين، كولومبيا، 1 ديسمبر 2020
    • رشيد برزان عثمان، كردي سوري يبلغ من العمر 30 عامًا، يقف أثناء حمله شبل الأسد الأليف في المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، 29 نوفمبر 2020
    • استخدام الجرارات العسكرية لسحب طائرة الشحن آن-124 التابعة لشركة طيران فولغا-دنيبر، والتي خرجت عن مسار المدرج، أثناء هبوط اضطراري في مطار تولماتشيفو الدولي في 13 نوفمبر الماضي، نوفوسيبيرسك الروسية 28 نوفمبر 2020
    • المسيحيون الباكستانيون يرتدون قبعات بابا نويل ويلوحون أثناء ركوبهم سيارة، خلال تجمع حاشد في موسم لبدء احتفالات عيد الميلاد، في إسلام أباد، باكستان 1 ديسمبر 2020.
    • قطة ترتدي نظارة شمسية مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية الذين يحتجون ضد حكم المحكمة الدستورية في قضية تضارب المصالح لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في بانكوك، تايلاند، 2 ديسمبر 2020.
    • المتزحلقة على الجليد ألينا زاغيتوفا تقدم عرضًا أثناء افتتاح حلبة التزحلق على الجليد على الساحة الحمراء في موسكو، 28 نوفمبر 2020
    • الألعاب النارية الاحتفالية خلال الحفل الرسمي لإضاءة زينة أول شجرة رأس السنة في البلاد في مدينة ياكوتسك، في إطار بدء مهرجان روسيا الشتاء يبدأ في جمهورية ياكوتيا الروسية، 1 ديسمبر 2020
    • صورة جوية لعمال الحشيش في حقل زراعي في كارانيغونج بضواحي دكه في بنغلاديش، 30 نوفمبر 2020
    • تمثال للماموث ميتيا، يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار، يرتدي زي بابا نويل ويحيي الزوار والمقيمين في يامال عند مدخل مدينة سالخارد الروسية
    © REUTERS / Brandon Bell
    فتيات يتزلجن على طول الشاطئ قبل يوم من فرض القيود من جديد بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 29 نوفمبر 2020
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    انطلاق موسم مهرجانات أعياد الميلاد ورأس السنة في مختلف دول العالم؛ مواطنون في بلدة لاتشين في منطقة قره باغ يغادرون منازلهم قبل تسليم الأراضي إلى أذربيجان؛ بعض الدول تجدد فرض القيود لمنع تفشي كورونا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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