محاربة الأمراض على الطريقة الروسية... افتتاح موسم السباحة الشتوية في أومسك

افتتح، يوم أمس، موسم السباحة الشتوية في مدينة أومسك الروسية.

وأقبلت على السباحة في نهر إيرتيش مجموعة من أهالي أومسك، من محبي السباحة الشتوية والتصلب.

وتراوحت درجات الحرارة خلال نهار أمس الأحد في أومسك من 9-12 درجة تحت الصفر.

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يعتبر نهر إرتيش أطول نهر رافد في العالم، يليه نهر ميسوري، وتبلغ مساحة الحوض 1643 ألف كيلومتر مربع.

وترون في الموجز المصور من "سبوتنيك" مشاركة المواطنين في افتتاح موسم السباحة الشتوية في أومسك.