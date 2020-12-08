مصري يحضن أكثر من 80 ألف عقرب

قبل عدة سنوات، تخلى شاب مصري عن درجته العلمية في علم الآثار من أجل اصطياد العقارب في صحاري وشواطئ البلاد، واستخراج سمومها للاستخدام الطبي.

محمد حمدي بشتة، 25 عامًا، من محافظة المنوفية، يعرض العقارب التي اصطادها في الصحاري والشواطئ المصرية لاستخراج سمومها الثمينة للاستخدام الطبي، وهو صاحب شركته «كايرو فينوم» للمستخلصات الحيوية والسموم (Cairo Venom Company) في القاهرة، وهو مشروع يضم ما يقرب 80,000 عقرب، بالإضافة إلى مجموعة من الثعابين والتي يُحتفظ بها أيضًا لسمها، في مختلف المزارع في جميع أنحاء مصر.

وقال بشتة لوكالة «رويترز»: «استخلاص السموم من العقارب والثعابين يتم خلال عملية الصيد من الصحاري والسواحل الموجودة في مصر. حيث نصطاد العقارب ونجمعها من المزارع الموجودة في مصر، وهي ما يقرب أكثر من 80 ألف عقرب في أكثر من مكان، بعيداً عن الكتل السكانية. ثم نستخلص السموم لما لها من فوائد كبيرة جداً في تصنيع المصل في حالة اللدغات التي تتعرض لها الناس. فتقدر على منحه المصل وهو المنتج الأول من استخدام السموم».

وأوضح بشتة أنه يتم استخدم الأشعة فوق البنفسجية أثناء صيد العقارب، التي يتم تعريضها لتيار كهربائي طفيف لتحفيز عملية إفراز السم. ويمكن لغرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و50 ألف جرعة من مضادات السموم.

وتقوم شركة بوشتة بتصديره إلى دول أوروبا (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة (فيرجينيا، تكساس، كاليفورنيا) حيث يستخدم في صنع مضادات السموم ومجموعة من الأدوية الأخرى، لمعالجة أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم.

وقد يصل سعر غرام واحد من سم العقرب إلى 10.000 دولار؛ يختلف السعر من نوع لآخر.