معرض "جيتكس" في دبي

انطلق في دبي في الإمارات العربية المتحدة، الأحد الماضي، فعاليات معرض "جيتكس" (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) في نسخته الـ40؛ بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة، ونحو 350 متحدثا في تقنية الذكاء الاصطناعي والمال.

وبحسب نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد، تشارك في المعرض 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا؛ كما يتحدث في المؤتمر 350 متخصص في الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا المال، ومستقبل التعليم والصحة، ومستقبل العمل عن بعد.

ويشارك في دورة المعرض، التي تستمر حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، معرض للمرة الأولى وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية.

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ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي، باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ"جيتكس"، بالتعاون مع بنك "هبوعليم"؛ ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل تشارك لأول مرة في معرض "جيتكس" يضم نحو 200 مستوطن إسرائيلي، جلهم من رجال الأعمال، وبينهم مسؤولون اقتصاديون.

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد، ديفيد ليفلرد، للصحيفة أن «المشاركة الإسرائيلية في معرض "جيتكس" لها أهمية كبيرة". وأنه يعتقد أن «التعاون مع هذا المعرض التكنولوجي المهم سيؤدي إلى تقدم الصناعة وازدهار علاقات تجارية جديدة".

يذكر أنه منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين أبو ظبي وتل-أبيب في سبتمبر/ أيلول الماضي، توافدت وفود إسرائيلية بزيارات رسمية وغير رسمية إلى الإمارات.