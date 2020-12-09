أفضل عشر طائرات عسكرية وفق تصنيف "القوات الجوية العالمية 2020"

نشرت مجلة "فلايت إنترناشونال" البريطانية قائمة بأفضل عشر طائرات عسكرية في العالم، وفق تقديرات الخبراء العسكريين، والتي تم إدراجها في دليل القوات الجوية العالمية لعام 2020.

احتلت الولايات المتحدة، التي يحتوي أسطولها الجوي 13232 وحدة عسكرية (25% من الأسطول العالمي) - المركز الأول في قائمة دليل القوات الجوية العالمية 2020.

بينما جاءت روسيا، التي تمتلك 4143 طائرة عسكرية ومروحية (8% من الأسطول العالمي للطائرات العسكرية) - في المركز الثاني.

وكان المركز الثالث من نصيب الصين، حيث بلغ عدد الوحدات العسكرية الجوية 3260 (6% من الأسطول العالمي)، تليها الهند (2119 أي 4%) وكوريا الجنوبية (1581 أي 3%).

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وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور لأفضل عشر طائرات عسكرية وفق تصنيف "القوات الجوية العالمية 2020"